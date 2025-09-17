「我々参政党、初鹿野裕樹はですね、この日本を守るために、この地域を守るために、我々の子どもや孫に素晴らしい日本を引き継いでいくために、皆さま方と力をあわせて頑張っていきたいと思います！この日本は、本当に素晴らしい国なんですよ！知ってますよね、皆さん！」9月15日、横浜市・桜木町駅前広場の街宣でこう訴えたのは、7月20日の参院選で初当選した参政党・初鹿野裕樹議員（48）だ。「初鹿野氏は警視庁に23年間勤務した