ふるさと納税のポイント還元が9月末で終了する。税理士でマネージャーナリストの板倉京さんは「9月末までがポイント還元の期限だが、決済方法などによっては間に合わない可能性もあるので注意が必要だ」という――。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■制度史上最大の転換点がやってくる「今年のふるさと納税、今が最後のおトクチャンス⁉」いま各ポータルサイトは異様な熱気に包ま