大分県内在住の障害者アーティスト51人による作品やグッズを取り扱う期間限定のミュージアムショップが、13日から大分市にオープンします。 【写真を見る】障がい者アーティスト51人の力作が一堂に期間限定ミュージアムショップ オープン大分 ミュージアムショップは、障害のあるアーティストが生み出す作品を広く紹介し、経済的自立につなげてもらおうと県が開催します。