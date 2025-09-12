漫画家、富永一朗さんの生誕100年を記念した作品展が、大分県の別府市美術館で開かれています。 【写真を見る】漫画家・富永一朗さん生誕100年記念した作品展原画84点展示別府市美術館で開催大分 大分県佐伯市出身の漫画家の富永一朗さんは佐伯中学、現在の佐伯鶴城高校出身で、1976年からはテレビ番組に出演し、一躍お茶の間の人気者となりました。 生誕100年を記念した作品展の会場には、別府市美術館などが所有する貴