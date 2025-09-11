石破茂総理の後任を決める自民党総裁選に向けて、大分県連は県内でおよそ1万5000人が対象となる党員投票の準備を開始しました。 9月22日告示・10月4日に投開票が決まった自民党総裁選に向けて、県連は11日、大分市舞鶴町の事務局に選挙看板を設置し、本格的な準備を開始しました。 県連の選挙管理員会は特定の候補を応援しないことを申し合わせ、今後のスケジュールを確認しました。事務局では告示日の9月22日に選挙権のあ