実りの秋を迎え、大分県宇佐市安心院町で、地元の高校生が特産のブドウの収穫とワインの仕込みを体験しました。 【写真を見る】高校生が地元特産ブドウの収穫とワイン仕込みを体験大分・宇佐市 宇佐市の安心院高校では総合的な探求の時間に地域の産業や特産品について学んでいます。 11日、1年生65人が地元の安心院葡萄酒工房を訪れ、ワイン用のブドウを丁寧にはさみで摘み取りました。ほとんどの生徒がブドウの収穫は初めて