9日午後、JR大分駅でJR日豊本線の列車案内表示に誤りがあり、利用者およそ20人が普通列車に乗車できなかったことがわかりました。 JR九州によりますと、9日午後9時すぎ、JR大分駅の改札口やホームに設置している案内表示で、日豊本線・大分駅午後9時12分発、幸崎駅行き下り列車について、正しくは2番乗り場とすべきところを5番乗り場と誤って表示していました。 駅員が直前で表示ミスに気づいたものの、およそ20人が列車に