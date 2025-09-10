大分市の公共施設の使用料が10月から改定され、多くの施設で値上げとなります。 これまで市は施設ごとに使用料を設定していましたが、維持管理や修繕にかかる経費が多額になることが見込まれるため、統一の算定基準を策定し、使用料の見直しを行いました。 その結果、多くのスポーツ施設で値上げとなり、このうちテニスコート（舞鶴コート除く）が1時間160円から440円に。野球場（舞鶴球場除く）が1時間310円