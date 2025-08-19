復活するスペシャリティクーペに、早くも派生モデルの期待 2023年の「ジャパンモビリティショー」で突如姿を現し、多くのクルマ好きを驚かせたホンダの新型「プレリュード」。2025年9月の発売が予定されており、復活に大きな注目が集まっています。そもそもプレリュードとは、ホンダが1978年から2001年にかけて5世代にわたり生産した2ドアクーペです。【画像】超カッコいい！ ホンダ新型「プレリュード“セダン”CG」を画像で