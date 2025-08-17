新たな世論調査によると、アルコール飲料を飲むと答えた米国人の割合が過去最低となり、アルコールは健康に良くないと答えた人も過半数に上った/d3sign/Moment RF/Getty Images（ＣＮＮ）今週発表された米ギャラップの最新の世論調査で、米国人の飲酒率が過去最低になったことが分かった。アルコール飲料を飲むと答えた人は５４％にとどまった。ギャラップは１９３９年から米国人の飲酒行動を調査しており、２００１年からは健康へ