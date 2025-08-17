飛行機に乗る際、空港で「この便は満席のため、ご協力いただけるお客さまを募集しています」というアナウンスを耳にしたことはありませんか？ これは、飛行機の座席が足りなくなった際に、航空会社が乗客に対して協力を募る場面です。もし協力していたら、どれくらいお得だったのか気になる人もいるでしょう。 本記事では、なぜ飛行機の座席が足りなくなってしまうのか、航空会社が採用している「フレックストラベラ