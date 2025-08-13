プロゴルファーの鈴木愛佳子さんが始球式を回顧8日に横浜スタジアムで行われたDeNA-巨人戦でプロゴルファーの鈴木愛佳子さんが始球式を行った。豪快に足を上げた1球はノーバウンドとはいかなかったが、ファンからは拍手喝采。その後自身のインスタグラムで「惜しかったな〜」と振り返った。この日は「ビオレ ザ ハンドナイター」と題して行われ、鈴木さんが登場。“ビオレママ”らが見守る中、白いミニスカートに背番号「71」