パナソニック（大阪府門真市）が、「子どもの夏休みランチ事情調査」に関する意識調査を実施。その結果を発表しました。夏休み時に大変なのは「ランチ作り」調査は2025年7月7日、「小学生の子どもがいて、自身が料理をする」20歳以上の男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計602人から有効回答を得ています。全回答者に「子どもの夏休み時に大変に感じるのは何か」を聞いたところ、「ランチ作り」（53％）、「1日3