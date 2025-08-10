2回戦で対戦予定だった津田学園は不戦勝に第107回全国高校野球選手権大会に出場している広陵（広島）が、今大会の出場辞退を申し入れたことを受け、全国高校野球選手権大会の大会本部は10日、兵庫県西宮市内で取材に応じた。日本高野連の井本亘事務局長は、3月に広陵に行った厳重注意について「賛否はあろうかと思いますが、隠していたわけではない」と説明した。広陵の出場辞退を受け、取材対応した井本事務局長は「3月の厳重