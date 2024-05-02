女優の松本まりかが、4月30日（火）放送のバラエティ番組『相席食堂』に出演。色気たっぷりに”大悟との関係”を語り、ノブを慌てさせる一幕があった。【動画】松本まりか、セクシーすぎる“ゾウの餌やり”の様子芸能人が街ブラロケを行い、その様子を千鳥（大悟、ノブ）がツッコミを入れながら見守る本番組。今回は「大人の色気をまとった美女たちの相席旅」として、松本まりかと一青窈が登場。松本は千葉県市原市を、一青は