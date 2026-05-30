SUPER LIVE





(C)DRUM TAO





■東名阪だけの特別公演開催！

世界観客動員数1,000万人超えの和太鼓エンターテイメント集団「DRUM TAO(ドラムタオ、本拠地：大分県竹田市)」は、1993年愛知県にて結成。世界ツアー、日本全国ツアー、京都常設劇場、野外常設劇場での公演を1年間通して開催。2026年は、1,000公演を予定。その中で、7月に東名阪限定のSUPER LIVEを開催します。大阪では4日間の全7公演、東京では11日間の全21公演、名古屋では2日間の全3公演を実施します。

5月9日(土)から販売開始となっております。

東名阪だけでしか見ることのできないスペシャルなライブを、ぜひお見逃しなく！！









■大阪・東京・名古屋にて特別なプレミアムシートも販売！！

7月3日(金)～6日(月)はABCホール(大阪)、7月10日(金)～20日(月祝)は新宿ルミネゼロ(東京)、7月24日(金)・25日(土)はCOMTEC PORT BASE(名古屋)にて開催。









★7月3日(金)～6日(月) ABCホール(大阪)

ABCホールならではの「超至近距離LIVE」は、その席からも感動倍増。

さらに、4日間で全7公演を行うABCホール公演では、2種類のプレミアムシートが登場します。

前方2列・各公演36席限定のシートとなっております。





(1)フォトセッション付きプレミアムシート ※昼公演限定(千秋楽を除く)

終演後、衣装を纏ったメンバーとの記念撮影を実施。

ここでしか撮影することのできない貴重な写真を思い出にすることができます。

また、特別な写真集もお土産としてご用意いたします。

形に残る思い出をぜひこの機会に・・・





(2)アフターパーティ付きプレミアムシート ※夜公演及び千秋楽限定

公演後に、大阪初開催となるアフターパーティを実施。

ABCホールのすぐ隣にある「Art Beat Cafe」にて、メンバーと過ごす特別なひと時をご堪能いただけます。

この特別な時間は、プレミアムシートを購入した方限定となっております。





★7月10日(金)～20日(月祝) 新宿ルミネゼロ(東京)

昨年、大好評だったルミネ公演が今回は回数が増え、11日間で全21公演を開催します。

どこの席に座っても至近距離で観ることが出来る会場となっています。

さらに、昨年大好評だった、プレミアムシートも登場します。

良席確保はもちろんのこと、公演後にメンバーによる特別なおもてなしの「After BAR &TALK」にご招待いたします。「After BAR &TALK」では、メンバーがオリジナルディスポーザブルカップに美味しいカクテルを作ります。





★7月24日(金)・25日(土) COMTEC PORT BASE(名古屋)

名古屋でしか観ることのできない、特別ステージで昨年大好評となったCOMTEC PORT BASE。

ステージ増設し、センター花道を作り、メンバーがよりお客様の近くまで行き、いろんな席で至近距離で楽しめる舞台となっております。

さらに今回はプレミアムチャリティーシートが登場。

前列・センター花道付近の席の確約に加え、売上の一部を「新栄1子ども食堂」へ寄付をいたします。

名古屋でしか観ることのできないスペシャルステージをお楽しみください。









■DRUM TAO SURER LIVE 2026

総合演出・制作：DORAO FRANCO

衣装デザイン ：JUNKO KOSHINO





【出演：DRUM TAO】





DRUM TAO





世界観客動員数1,000万人！

伝統楽器である和太鼓を中心に圧倒的なパフォーマンスで 表現する「THE日本エンターテイメント」

2016年ニューヨーク・オフブロードウェイでは全公演SOLD OUTし、ニューズウィーク誌は「TAOは日本を世界へ売り込む『顔』になる！」と絶賛。

2020年、阿蘇くじゅう国立公園の中に野外常設劇場「TAOの丘」オープン。

2026年4月9日京都に常設劇場「DRUM TAO THEATER KYOTO」開業。

2026年、TAOは3チームで年間1,000回を超える公演を開催予定。

総務大臣表彰、観光庁長官表彰、大分県文化功労賞、竹田市文化創造賞などを受賞





【衣装：コシノジュンコ】





コシノジュンコさん





1978年パリコレクション初参加。北京、NY(メトロポリタン美術館)、ベトナム、キューバ、ポーランド、ミャンマー、スペインなど世界各地でショーを開催。国際的な文化交流に力を入れる。

オペラ、ブロードウェイミュージカル「太平洋序曲」(トニー賞ノミネート)、ユニフォーム、インテリア、花火のデザイン等を手掛ける他、国内被災地への復興支援活動も行っている。

VISIT JAPAN大使、2025年日本国際博覧会協会 シニアアドバイザー、文化庁「日本博」企画委員、文化功労者。

2021年 フランス政府より「レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ」受章。

2022年 秋の叙勲にて「旭日中綬章」受章。









■DRUM TAO SUPER LIVE 2026 公演概要

《開催会場・公演スケジュール》

●7月3日(金)～6日(月) ABCホール(大阪)

●7月10日(金)～20日(月祝) 新宿ルミネゼロ(東京)

●7月24日(金)・25日(土) COMTEC PORT BASE(名古屋)





DRUM TAO公式サイト： https://www.drum-tao.com/

お問い合わせ ： TAO事務局 092-271-7244(平日10:00～18:30)