¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»³ËÜºÌ¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° ¡Ö»³ËÜºÌ ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° in ²Æì ¡Á¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ù¤Ð¤¿¤Î¥·¡¼¥µ¡¼¡ù¡Á¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
¡Áº½ÉÍ¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤äµÒ¼¼¤Ç³Ú¤·¤à¸ÂÄêVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¡Á
WILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½ÉÃ«¾¡»Î¡¢°Ê²¼¡ÖWILLER ACROSS¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSYCompany¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦»³ËÜºÌ¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È ¤µ¤ä¤«¡Ë¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö»³ËÜºÌ ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° in ²Æì ¡Á¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ù¤Ð¤¿¤Î¥·¡¼¥µ¡¼¡ù¡Á¡×¤ò¡¢2026Ç¯11·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î1Çñ2Æü¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»³ËÜºÌ¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁªÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊFC¡Ë²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ø¸þ¤±¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿´²¹¤Þ¤ë´ë²è¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¸«¤É¤³¤í
¡ ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö
¡È10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¿´¤Ë¤º¤Ã¤È»Ä¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡É ¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤Î³«ºÅÃÏ¤Ë¤Ï¡Ö²Æì¤Î³¤¡×¤òÁªÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¼Êë¤ì¤ÈÇÈ²»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢»³ËÜºÌ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢ 2Æü´Ö¤òºÌ¤ë¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÊÄê°÷200Ì¾¸ÂÄê¡Ë
£±¡¤¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤È¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿VR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¤ªÉô²°¤ËÌá¤Ã¤¿¤¢¤È¤âÍ¾±¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
£²¡¤»³ËÜºÌ¤µ¤ó¤È¤Î¥Þ¥ê¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³
²Æì¤Î¼«Á³ÁÇºà¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»³ËÜºÌ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡£
£³¡¤¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
µÒ¼¼¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¡¢³§ÍÍ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¡£
£´¡¤¥°¥ë¡¼¥×µÇ°¼Ì¿¿»£±Æ²ñ
²Æì¤Ç²á¤´¤¹¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¡¢°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤È¤·¤Æ»Ä¤»¤ëµÇ°»£±Æ²ñ¤ò¼Â»Ü¡£
¢¨»³ËÜºÌ¤ÈÊ£¿ôÌ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤´°ì½ï¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£µ¡¤¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÂÄê²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
»³ËÜºÌ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ÎÎ¹¤Î¡ÈÎ¹¥Ê¥«¡É¤Ç¤·¤«Ä°¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Î¹¤òºÌ¤ëÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢²¹¤«¤¤»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü»³ËÜºÌ ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° in ²Æì ¡Á¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ù¤Ð¤¿¤Î¥·¡¼¥µ¡¼¡ù¡Á¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅÆüÄø¡§ 2026Ç¯11·î7Æü(ÅÚ)¡Á8Æü(Æü) 1Çñ2Æü
³«ºÅ¾ì½ê¡§ ²Æì¸©Æâ¡¡¢¨ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Î¤ß³«¼¨
Äê°÷¡§ 200Ì¾¡ÊSYC/SYC Mobile²ñ°÷¸ÂÄê¡¦ÃêÁªÀ©¡Ë
¼ç¤ÊÆâÍÆ¡§ º½ÉÍ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡¢¸ÂÄêVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥Þ¥ê¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¡¢¥°¥ë¡¼¥×¼Ì¿¿»£±Æ¡¢¸ÂÄê²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¤½¤ÎÂ¾
Î¹¹Ô´ë²è¡¦¼Â»Ü¡§ WILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨ÎÏ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒSYCompany
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°HP¡¦NEWSÍó¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü»³ËÜºÌ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1993Ç¯7·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£
2010Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿NMB48¤Ë1´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£8Ç¯´Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
2016Ç¯10·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRainbow¡×¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
2018Ç¯¤ËNMB48¤òÂ´¶È¸å¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
2026Ç¯7·î14Æü¤Ë¤Ï¡Ö»³ËÜºÌ LIVE at ÉðÆ»´Û¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Official HP¡§ https://yamamotosayaka.jp/
¢¡Official X (Twitter)¡§ https://x.com/SayakaNeon
¢¡Official Instagram¡§ https://www.instagram.com/sayaka__714/
¢¡Official YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë: https://www.youtube.com/@SayakaYamamoto_official
¡üËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤ä¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
WILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò E-mail¡§live@willer.co.jp
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢·ïÌ¾¤Ë¡Ö»³ËÜºÌ¡¦¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤´µºÜ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤´°ÆÆâ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡üWILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÁÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢´ë²è¤«¤é·Á¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Á
WILLER ACROSS¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ØÆÏ¤±¤¿¤¤ÁÛ¤¤¡×¤ä¡ÖÀ¤³¦´Ñ¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁªÄê¤«¤é¡¢¸òÄÌ¡¦½ÉÇñ¤Î¼êÇÛ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸Àß±Ä¤äVR¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î±é½Ð¤Þ¤Ç¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÀÚ¤ÊµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼êºî¤ê¤Ç·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ëÆÃÊÌ¤ÊÎ¹¤ò´ë²è¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ÝÇ½»öÌ³½êÍÍ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä²ñ¼ÒÍÍ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ì½ï¤ËÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¡¦´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤è¤ê¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://willer-across.co.jp/contact/
¡ãWILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§WILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§½ÉÃ«¾¡»Î
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶°ìÃúÌÜ13ÈÖ1¹æ WORK VILLA KYOBASHI6³¬
https://willer-across.co.jp/#company
¢¨WILLER¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëWILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿Í¤È´ë¶È¡¢ÃÏ°è¤ò°ÜÆ°¤Ç¤Ä¤Ê¤°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ÜµÒ¡¦ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
https://willer-across.co.jp/contact/
WILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½ÉÃ«¾¡»Î¡¢°Ê²¼¡ÖWILLER ACROSS¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSYCompany¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦»³ËÜºÌ¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È ¤µ¤ä¤«¡Ë¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö»³ËÜºÌ ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° in ²Æì ¡Á¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ù¤Ð¤¿¤Î¥·¡¼¥µ¡¼¡ù¡Á¡×¤ò¡¢2026Ç¯11·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î1Çñ2Æü¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»³ËÜºÌ¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁªÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊFC¡Ë²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ø¸þ¤±¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿´²¹¤Þ¤ë´ë²è¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¸«¤É¤³¤í
¡ ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö
¡È10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¿´¤Ë¤º¤Ã¤È»Ä¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡É ¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤Î³«ºÅÃÏ¤Ë¤Ï¡Ö²Æì¤Î³¤¡×¤òÁªÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¼Êë¤ì¤ÈÇÈ²»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢»³ËÜºÌ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢ 2Æü´Ö¤òºÌ¤ë¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÊÄê°÷200Ì¾¸ÂÄê¡Ë
£±¡¤¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤È¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿VR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¤ªÉô²°¤ËÌá¤Ã¤¿¤¢¤È¤âÍ¾±¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
£²¡¤»³ËÜºÌ¤µ¤ó¤È¤Î¥Þ¥ê¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³
²Æì¤Î¼«Á³ÁÇºà¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»³ËÜºÌ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡£
£³¡¤¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
µÒ¼¼¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¡¢³§ÍÍ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¡£
£´¡¤¥°¥ë¡¼¥×µÇ°¼Ì¿¿»£±Æ²ñ
²Æì¤Ç²á¤´¤¹¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¡¢°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤È¤·¤Æ»Ä¤»¤ëµÇ°»£±Æ²ñ¤ò¼Â»Ü¡£
¢¨»³ËÜºÌ¤ÈÊ£¿ôÌ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤´°ì½ï¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£µ¡¤¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÂÄê²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
»³ËÜºÌ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ÎÎ¹¤Î¡ÈÎ¹¥Ê¥«¡É¤Ç¤·¤«Ä°¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Î¹¤òºÌ¤ëÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢²¹¤«¤¤»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü»³ËÜºÌ ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° in ²Æì ¡Á¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ù¤Ð¤¿¤Î¥·¡¼¥µ¡¼¡ù¡Á¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅÆüÄø¡§ 2026Ç¯11·î7Æü(ÅÚ)¡Á8Æü(Æü) 1Çñ2Æü
³«ºÅ¾ì½ê¡§ ²Æì¸©Æâ¡¡¢¨ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Î¤ß³«¼¨
Äê°÷¡§ 200Ì¾¡ÊSYC/SYC Mobile²ñ°÷¸ÂÄê¡¦ÃêÁªÀ©¡Ë
¼ç¤ÊÆâÍÆ¡§ º½ÉÍ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡¢¸ÂÄêVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥Þ¥ê¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¡¢¥°¥ë¡¼¥×¼Ì¿¿»£±Æ¡¢¸ÂÄê²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¤½¤ÎÂ¾
Î¹¹Ô´ë²è¡¦¼Â»Ü¡§ WILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨ÎÏ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒSYCompany
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°HP¡¦NEWSÍó¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü»³ËÜºÌ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1993Ç¯7·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£
2010Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿NMB48¤Ë1´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£8Ç¯´Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
2016Ç¯10·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRainbow¡×¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
2018Ç¯¤ËNMB48¤òÂ´¶È¸å¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
2026Ç¯7·î14Æü¤Ë¤Ï¡Ö»³ËÜºÌ LIVE at ÉðÆ»´Û¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Official HP¡§ https://yamamotosayaka.jp/
¢¡Official X (Twitter)¡§ https://x.com/SayakaNeon
¢¡Official Instagram¡§ https://www.instagram.com/sayaka__714/
¢¡Official YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë: https://www.youtube.com/@SayakaYamamoto_official
¡üËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤ä¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
WILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò E-mail¡§live@willer.co.jp
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢·ïÌ¾¤Ë¡Ö»³ËÜºÌ¡¦¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤´µºÜ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤´°ÆÆâ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡üWILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÁÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢´ë²è¤«¤é·Á¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Á
WILLER ACROSS¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ØÆÏ¤±¤¿¤¤ÁÛ¤¤¡×¤ä¡ÖÀ¤³¦´Ñ¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁªÄê¤«¤é¡¢¸òÄÌ¡¦½ÉÇñ¤Î¼êÇÛ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸Àß±Ä¤äVR¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î±é½Ð¤Þ¤Ç¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÀÚ¤ÊµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼êºî¤ê¤Ç·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ëÆÃÊÌ¤ÊÎ¹¤ò´ë²è¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ÝÇ½»öÌ³½êÍÍ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä²ñ¼ÒÍÍ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ì½ï¤ËÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¡¦´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤è¤ê¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://willer-across.co.jp/contact/
¡ãWILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§WILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§½ÉÃ«¾¡»Î
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶°ìÃúÌÜ13ÈÖ1¹æ WORK VILLA KYOBASHI6³¬
https://willer-across.co.jp/#company
¢¨WILLER¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëWILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿Í¤È´ë¶È¡¢ÃÏ°è¤ò°ÜÆ°¤Ç¤Ä¤Ê¤°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ÜµÒ¡¦ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
https://willer-across.co.jp/contact/