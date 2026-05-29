「自分でやったほうが早い病」をこじらせた令和の孤独なリーダーたちへ『今日もまた「プレイングマネジャー」から抜け出せないあなたへ』著者池本克之が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年５月２１日に『今日もまた「プレイングマネジャー」から抜け出せないあなたへ』著者池本克之が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『今日もまた「プレイングマネジャー」から抜け出せないあなたへ』著者池本克之
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3RLMKT7
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4nNiLWO
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409100
「自分でやったほうが早い病」をこじらせた、令和の孤独なリーダーたちへ！
日本の管理職の約９割は、現場仕事と部下育成の板挟みに悩む「プレイングマネジャー」です。
しかしそれでも現場を手放すことができず、部下が育っていかないのは、
あなた個人の能力不足ではなく、誰も「マネジャーのなり方」を教えてくれないからー。
本書は、
ドクターシーラボ元社長であり、
コンサルタントとして１，０００社以上を指導する著者が、
「自分がいなくても回るチーム」のつくり方を伝授。
◆「背中を見て学べ」は、Z世代に通用しない
◆「俺の通りにやれ」は、自分の「劣化コピー」を量産するだけ
◆「使える部下がいない」は、ただの言い訳
◆部下の仕事は「６割で上出来」。残り４割は「投資」 ほか
これは、「プレイヤー２：マネジャー８」の黄金比を完全実現し、
泥沼の日常から抜け出すための「脱出マニュアル」です！
■『今日もまた「プレイングマネジャー」から抜け出せないあなたへ』著者池本克之
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─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
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配信元企業：株式会社三笠書房
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日本の管理職の約９割は、現場仕事と部下育成の板挟みに悩む「プレイングマネジャー」です。
しかしそれでも現場を手放すことができず、部下が育っていかないのは、
あなた個人の能力不足ではなく、誰も「マネジャーのなり方」を教えてくれないからー。
本書は、
ドクターシーラボ元社長であり、
コンサルタントとして１，０００社以上を指導する著者が、
「自分がいなくても回るチーム」のつくり方を伝授。
◆「背中を見て学べ」は、Z世代に通用しない
◆「俺の通りにやれ」は、自分の「劣化コピー」を量産するだけ
◆「使える部下がいない」は、ただの言い訳
◆部下の仕事は「６割で上出来」。残り４割は「投資」 ほか
これは、「プレイヤー２：マネジャー８」の黄金比を完全実現し、
泥沼の日常から抜け出すための「脱出マニュアル」です！
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