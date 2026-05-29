XCMGのYang Dongsheng会長、徐州市代表団とともにインドネシアとオーストラリアを経済・貿易訪問

徐州（中国）、2026年5月29日 /PRNewswire/ -- XCMGグループおよびXCMG Machineryの会長であるYang Dongsheng氏はこのほど、国際協力の強化とグローバルパートナーシップの拡大を目指し、徐州市代表団とともにインドネシアとオーストラリアを経済・貿易訪問しました。



XCMG Chairman Yang Dongsheng Joins Xuzhou Delegation on Economic and Trade Visits to Indonesia and Australia



インドネシア訪問中、Yang氏は代表団に同行してSinar Mas GroupやPT Gaya Makmur Tractors（GM Tractors）などの現地の主要企業グループと会談したほか、PT. XCMG Indonesian Groupやその他の徐州市の海外進出企業を訪問しました。

これらの取り組みにより、XCMGとSinar Mas GroupやGM Tractorsなどのパートナーとの間で、一連の協力協定の締結が実現しました。代表団のリーダーは、徐州市が世界クラスの建設機械産業クラスターの構築に向けた取り組みを加速させていると言及し、さらなる交流の深化、協力の拡大、および共同の成長への期待を表明しました。

代表団はまた、XCMGインドネシアの事業展開、市場拡大、ならびにデジタル化およびインテリジェント・トランスフォーメーションの進捗状況を視察しました。一元化された運用プラットフォームを通じて、リアルタイムの機器性能や地域市場の展開状況を確認したことで、グローバル運用およびデジタル管理におけるXCMGの先進的な能力が浮き彫りになりました。

オーストラリアを含む地域包括的経済連携（RCEP）加盟国との経済・貿易関係の強化は、徐州市のハイレベルな対外開放戦略における最優先事項であり続けています。

パースにおいて、代表団はXCMGとBrooks Hire Service Pty Ltdが共催したオープンデーイベントに出席しました。このイベントには、在パース中国総領事のFu Lihua氏、Brooks Hire Service Pty LtdのCEOであるDouglas Brooks氏をはじめ、オーストラリア・中国ビジネス評議会（ACBC）や在オーストラリア中国商工会議所のメンバーなど、100人近くの代表者が集まりました。会場では、複数の製品調達契約が締結されました。

Fu氏は、中国の製造能力およびその広大な市場と、オーストラリア経済との間にある強力な補完関係を強調しました。

Yang氏は、中国企業とオーストラリア企業との協力は、単なる機会であるだけでなく、確実性を高めるものでもあると指摘し、XCMGとオーストラリアの提携先とのパートナーシップはこの傾向を具体的に反映していると付け加えました。

代表団はまた、Fortescueの本社を訪れ、「Hive」と呼ばれる同社の自律型採掘オペレーション・コマンドセンターを見学したほか、Fortescueのメタルズ＆オペレーションズ担当CEOであるDino Otranto氏と会談しました。双方は協力をさらに拡大し、グリーンマイニングの世界的な発展に共同で貢献していく意向を表明しました。

XCMGは今後も現地のパートナーと協力し、効率的で、環境に優しく、安全な産業エコシステムを構築することで、世界的な経済協力と建設機械産業の持続可能な発展に貢献していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

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