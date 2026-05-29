シカゴのSMYTHが NORTH AMERICA′S 50 BEST RESTAURANTS 2026 のNO.1に選出
・シカゴのSmythが、S.Pellegrino & Acqua Panna 主催の The Best Restaurant in North America 2026 に選出されました。
・ニューオーリンズのEmeril'sのEmeril Lagasseが SevenRooms Icon Award を受賞しました。
・ニューヨークのLyséeのEunji Leeが、Valrhona 主催の North America's Best Pastry Chef Award を受賞しました。
・Vik主催の North America's Best Sommelier Award を、ニューヨークのLe BernardinおよびAldo Sohm Wine BarのAldo Sohmが受賞しました。
・サンフランシスコのBenuのCorey Leeが Estrella Damm Chefs' Choice Award を受賞しました。
・サンフランシスコのAtelier Crennが Sustainable Restaurant Award を受賞しました。
・サバンナのThe GreyのMashama Baileyが North America's Best Female Chef Award を受賞しました。
・ワシントンDCのAlbiが、Lee Kum Kee主催の Highest Climber Award を受賞しました。
・カルガリーのEightが Highest New Entry Award を受賞しました。
ニューオーリンズ, 2026年5月29日 /PRNewswire/ -- 料理界をリードする著名人が今夜ニューオーリンズに集結し、S.Pellegrino & Acqua Panna 主催の North America's 50 Best Restaurants 2026 において、Smythが The Best Restaurant in North America に選ばれました。Sheraton New Orleans Hotelで行われた授賞式では、第2回目のリストとともに、いくつかの特別賞受賞者が表彰されました。このリストは20都市にわたり、カナダから14店舗、アメリカから36店舗が含まれており、今年は新たに18店舗がリストに加わりました。
Smyth in Chicago is named The Best Restaurant in North America at the North America’s 50 Best Restaurants 2026 awards, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, held in New Orleans on May 28th.
シェフのJohn ShieldsとKaren Urie Shieldsが率いるSmythは、2025年リストのNo.4から順位を上げ、No.1に選ばれました。生産者や供給業者のネットワークに根ざした個性的な料理アプローチにより、旬の食材を正確かつ進化し続ける味覚の旅へと昇華させます。以下、カルガリーのEight（No.2）、リンカーンのRestaurant Pearl Morissette（No.3）が続きます。
North America's 50 Best Restaurants のコミュニティ・ディレクターである Faye Huggett氏は、次のように述べています。North America's 50 Best Restaurantsの第2版は、この地域のダイニングシーンを特徴づける多様性、創造性、卓越性を称えるものです。Smythの皆さま、そして情熱と創造性で業界を前進させ続けるすべてのシェフとチームの皆さま、おめでとうございます。
John 'The Bajan Farmer' Jonesが、illycaffè 主催の Champions of Change Award の受賞者に選ばれました。Restaurant Pearl Morissetteは Art of Hospitality Award を受賞し、シンシナティのWildweedは One To Watch Award を受賞しました。これらの賞は、今年の授賞式に先立って事前発表されたものです。
