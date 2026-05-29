



第13回世界都市フォーラム期間中、ネットワーキングイベントとして開催された、「持続可能な都市の未来のための質の高い安全な住宅」をテーマとするサイドイベント

AsiaNet 201555 （0082）

【バクー（アゼルバイジャン）2026年5月28日新華社＝共同通信JBN】第13回世界都市フォーラム（World Urban Forum）期間中のネットワーキングイベントとして、「Quality and Secure Housing for Sustainable Urban Future（持続可能な都市の未来のための、質が高く安全な住宅）」をテーマにしたサイドイベントが、5月19日、アゼルバイジャンの首都バクーで開催されました。

国連人間居住計画（ハビタット、UN-Habitat）とShanghai Municipal Commission of Housing, Urban-Rural Development and Management（上海市住宅・都市農村建設管理委員会）が共催したこのイベントでは、中国の実践例を共有するセッションと、国際イベントへの共同参加に関するセッションが行われ、中国国内外の代表団が持続可能な都市開発に関する経験を交換しました。

このイベントには、国連事務次長兼国連ハビタット事務局長であるアナクラウディア・ロスバッハ（Anaclaudia Rossbach）氏が招待され、スピーチを行いました。同氏は、中国は国連ハビタットの重要なパートナーであり、「New Urban Agenda（新都市アジェンダ）」や「持続可能な開発目標（SDGs）」を前進させる上で主要な貢献国であると言及しました。また、環境に配慮し、包摂的、かつスマートな中国の都市開発の経験は、他の国々、とりわけグローバルサウスの国々に貴重な教訓を提供すると述べました。

Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China（中華人民共和国住宅都市農村建設省）の経済担当責任者である王勝軍（Wang Shengjun）氏は、中国が、新たな都市化と持続可能な都市開発における10年間の進捗を検証し、「新都市アジェンダ」の実施に関する国家報告書をハビタットに提出したと述べました。中国は自国の経験を他国と共有する用意があります。人間中心のアプローチを指針として、中国は、安全で快適、環境に配慮したスマートな住宅を提供することに注力し、優れた住宅、住宅団地、近隣住区、そして都市区域の開発を推進していきます。都市の刷新を重要な原動力として、中国は、革新的で住みやすく、美しく、強靭（レジリエント）で文明的、かつスマートな、現代の人々の都市を建設することを目指しています。

Shanghai Municipal Commission of Housing, Urban-Rural Development and Managementの副主任で、Shanghai Municipal Housing Administration（上海市住宅管理局）局長を務めるGao Shiyun氏は、世界都市デー（World Cities Day）の公共の成果であるShanghai Award（上海賞）やSDG Cities Global Conference（SDG都市グローバル会議）などを紹介しました。

Gao氏は、上海は「世界都市デー」発祥の地として、ハビタットおよびすべてのステークホルダーと緊密に協力し、上海賞、Shanghai Manual（上海マニュアル）、そしてShanghai Adapted Index（上海適応指数）を中心とした知識体系の構築に取り組んでいると述べ、これら3つは密接に連携し、支え合っており、世界の持続可能な都市開発における実践の経験を交換するための重要なプラットフォームを提供していると付言しました。

China Academy of Urban Planning and Design（中国都市計画設計研究院）の副院長であるZheng Degao氏はChina's National Report on the Implementation of the New Urban Agenda（「新都市アジェンダ」の実施に関する中国国家報告書）の主な内容を紹介し、持続可能な都市開発における中国の政策経験と実践の進展を共有しました。

セッション中、Global Observance of World Cities Day 2026（2026年「世界都市デー」世界式典）が今年10月に福州市で、また2026年SDG都市グローバル会議も同10月に上海市で開催されることが正式に発表されました。

フォーラム期間中、Baku Olympic StadiumのChina City Pavilion（中国都市パビリオン）は多くの来場者でにぎわいました。「Building a People-Centered Modern International Metropolis（人間中心の現代的な国際大都市の構築）」をテーマとした上海の展示エリアでは、住みやすく、レジリエントでスマートな都市における最新の実践や、上海賞、上海適応指数、上海マニュアルを含む国際的な公共の成果が紹介されました。

ソース：Shanghai Municipal Commission of Housing, Urban-Rural Development and Management