1日約150名が来院する老舗カイロ院で「会計待ちほぼゼロ」を実現｜東京銀座・塩川カイロプラクティック――自動精算機導入で業務効率と患者満足度が向上

株式会社カワニシバークメド

医療業界向けDX関連事業を手がける株式会社カワニシバークメド（本社：岡山県岡山市）のクリニック向け自動精算機「テマサック」は、このたび塩川カイロプラクティック（東京都中央区）に導入されました。

1日約150名が来院する施術院で、会計待ちが“ほぼゼロ”に。

銀座の老舗カイロプラクティック院「シオカワカイロプラクティック」では、自動精算機の導入により会計業務を大幅に効率化。現金管理のミス削減とスタッフ負担軽減を実現し、患者様からも「待たずに帰れる」と好評を得ています。

本記事では、導入の背景から実際の効果までを詳しくご紹介します。

■導入前の課題：来院数の多さに対し、会計対応がボトルネックに

自動精算機テマサックの導入により、会計待ち時間は導入前の7～10分から1分未満に短縮。

同院では1日あたり約150名の患者様が来院し、1回あたりの施術時間は約20分と回転の速い診療体制が特徴です。

その一方で、従来の窓口会計では以下のような課題を抱えていました。

現金授受やカード処理に時間がかかる

会計待ちによる混雑の発生

レジ締め・現金管理の負担増加

釣銭ミスなどのヒューマンエラーへの不安

キャッシュレス決済対応への課題

特に、診療の回転率に見合ったスピーディーな会計処理を実現することが大きなテーマでした。

■導入の決め手：「操作の簡単さ」「サポート体制」「コストバランス」

自動精算機テマサックを2台導入

複数の選択肢を比較検討する中で、同院が重視したポイントは以下の3点でした。

操作が簡単でスタッフが扱いやすいこと

導入後も安心できるサポート体制

機能と価格のバランス

実際の運用を想定した検討の結果、

操作の分かりやすさ

豊富な決済方法

納得感のある価格設定

が評価され、導入が決定しました。

■導入後の効果：会計待ちほぼゼロを実現、スタッフの心理的負担も軽減

自動精算機の導入後、会計業務の流れは大きく改善されました。

従来は現金の受け渡しやカード決済操作に多くの時間を要していましたが、導入後はこれらが自動化され、会計処理のスピードが大幅に向上。

また、現金授受に伴う数え間違いや釣銭ミスがなくなったことで、スタッフからは次のような声が上がっています。

「ヒューマンエラーの心配をせずに業務に集中できるようになりました」

精神的な負担が軽減されたことで、患者様への対応にも余裕が生まれ、接遇品質の向上にもつながっています。

【会計業務の効果測定】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170650/table/14_1_ec499a659eca058886010baefde238d7.jpg?v=202605190151 ]

※受付スタッフ：2名、外来患者数：121~150人／1日平均

※同院スタッフによる2026年2月時点の評価（導入：2024年7月）

【受付会計業務における課題感の5段階評価】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170650/table/14_2_51a1ef9f14780b693a28ce96efa4033b.jpg?v=202605190151 ]

※課題感の評価基準：「1：感じない」～「5：強く感じる」の5段階評価

※同院スタッフによる2026年2月時点の評価（導入：2024年7月）

■ 患者様からの反応：「待たずに帰れるのが嬉しい」

簡単操作で患者様お一人で会計が完結。2台導入で回転率は2倍に。（左：現金可タイプ／右：キャッシュレス決済専用タイプ）

診療回転が速い同院において、会計時間の短縮は患者満足度にも直結しています。

導入後は、ほぼ待ち時間なく精算できるようになり、

「会計がすぐに終わって助かる」 「待たずに帰れるのが嬉しい」

といった声が多く寄せられています。

特に、仕事の合間や移動中に来院される患者様からは、時間効率の向上が高く評価されています。

■ 院長コメント：「現金管理の不安がなくなり、安心して運営できるように」

塩川カイロプラクティック｜塩川 雅士 院長

最も大きなメリットと感じているのは、スタッフが直接現金を取り扱う機会がなくなったことです。

従来はレジ業務において、現金の受け渡しやお釣りの計算をスタッフが手作業で行っていたため、どうしてもミスが発生するリスクがつきまといました。自動精算機の導入によりこれが解消され、会計におけるヒューマンエラーがなくなったことは、院長として非常に安心感があります。

また、ミスへの不安がなくなったことでスタッフが会計業務に余計な気を遣わずに済むようになり、結果として患者様の対応全体がよりスムーズになりました。業務効率の向上はもちろん、スタッフの働きやすさという面でも、導入して良かったと実感しています。

■ 導入を検討する医療機関様へ

最後に、同院からこれから導入を検討する医療機関へのメッセージです。

導入前は『使いこなせるか』『患者様が戸惑わないか』という不安がありましたが、実際にはスタッフも患者様も想像以上にスムーズに対応できました。



来院数が多く、会計時間が課題になっている医療機関様には、非常に効果を実感しやすいと思います。

業務効率や患者満足度の向上を考えると、十分に価値のある投資だと感じています。

■塩川カイロプラクティックについて

半世紀以上の歴史を持つカイロプラクティック院。

1972年、先代・塩川満章D.C.が米国のパーマー大学卒業後、ベネズエラにてカイロプラクティック・クリニックを設立したことから同院の歩みは始まりました。現地では将軍や国会議員からも信頼を集め、第一人者としての地位を確立。その志を受け継ぎ、日本・銀座で開業して以来、半世紀近くにわたり多くの患者様と向き合い続けています。

同院では症状の一時的な対処ではなく、根本原因の特定を重視。医師と提携した全脊柱レントゲン撮影による精密分析や、海外400万件以上の臨床データに基づく科学的評価を行い、再現性のあるケア計画を提供しています。

また、サブラクセーションに特化した検査システムを導入し、運動・神経・筋肉・組織・構造を総合的に評価。教育にも力を入れ、次世代のカイロプラクター育成にも取り組んでいます。

■導入した自動精算機「テマサック」について

現場に合わせた調整や改善を重ねながら運用できている点も評価されています。

製品仕様、導入事例、マンガ解説、AR試し置き、選び方、補助金などお役立ち情報・コンテンツを公開しています。自動精算機テマサック｜公式サイト :https://kawanishi-bm.co.jp/thema-sac/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release製品に関するお問い合わせ、資料請求はコチラから

■導入先概要

クリニック名：塩川カイロプラクティック

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-2-6 銀座アステルビル3階

診療科：カイロプラクティック

URL：https://shiokawachiro.com/

■会社概要（販売提供元）

会社名：株式会社カワニシバークメド

所在地：〒700-0024 岡山市北区駅元町1-6 岡山フコク生命駅前ビル805号室

代表者：本山 章

設立：2019年7月

事業内容：医療業界向けインターネット関連事業、その他関連事業

URL：https://kawanishi-bm.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

お問い合わせフォーム：https://kawanishi-bm.co.jp/contact/