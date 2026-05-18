残業50％削減を実現した「GENBAx点検」の最新事例を公開！富山のゼネコン・岡部が建設・建築DX EXPO 2026 大阪の「建設会社×建設テック特設ゾーン」にて5月21日登壇

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：博多 一晃、以下「SORABITO」）が開発・提供する、建設現場の点検表ペーパーレス化サービス「GENBAx点検」を導入中の株式会社岡部（本社：富山県南砺市、代表取締役社長：岡部 竜一、以下「岡部」）が、2026/5/20(水)-5/22(金)インテックス大阪6号館Aで開催される建設・建築DX EXPO 2026 春 大阪内の「建設会社×建設テック特設ゾーン」にて「残業50%削減」を実現した最新事例セミナーを実施します。

近年の主な取り組みと特徴

「建設会社×建設テック特設ゾーン」イメージ

富山県南砺市に本社を置く岡部は、ICT技術を駆使した「現場DX」と「社内業務の効率化」を両輪で進める総合建設会社です。

現場DXの推進： 3Dデータやドローンによる測量、ICT重機を用いた無人化施工を積極的に導入。これにより現場の作業時間を約30%削減するなど、高い生産性を実現しています。

公的な評価： 2025年5月には経済産業省の「DX認定」を取得。さらに、国土交通省の「生産性向上技術活用表彰」を受賞するなど、その技術力は国からも高く評価されています。

柔軟な働き方： 自社開発アプリの活用や、業界に先駆けたテレワーク・サテライト勤務の導入など、デジタル基盤を活かしたワークライフバランスの向上にも注力しています。

従業員140名・岡部が出した「見える成果」

岡部は2021年からDX推進に本格着手。「システム導入ありき」ではないハイブリッド型DX推進（内製アプリ × SaaS導入 × RPA × 運用変更）により以下の成果を実現しました。

● 残業時間 57%削減（土木ソリューション部）

● 書類業務時間 30%削減

● 工事成績評定平均 80点以上を維持

● 新卒採用・定着 新卒入社数増加／定着率100%(2025年11月時点)

● 受賞実績 国土交通省 インフラDX大賞 優秀賞、国交省工事成績優秀企業、ICT人材育成推進企業 ほか多数

残業を減らしながら、売上・工事評点・採用力すべてを上げる ――この再現性の高い手法を成功談だけでなく何度も失敗した実体験も含め、現場目線で本セミナーで余すことなく公開します。

本セミナーをお聞きいただきたい方

● 地方中小企業の“DX”の実態や事例を知りたい

● DX化に対してどこから手を付けていいか分からない

● 自社の課題は分かっているがDX化が進まない

● 若手が採用できない/定着しない

開催概要

● タイトル：『中小総合建設会社(株)岡部に学ぶ「現場を変える」DX戦略

～「GENBAx点検」導入による効率化事例～』

● 登壇：株式会社岡部

管理インベストメント部門 デジタルイノベーション部 主任

岡沢 浩樹氏

富山県立大学卒業後、建設業向けシステム会社に入社。営業責任者として、建設業専門で大手・中小規模の企業を幅広く担当し、新規顧客開拓や導入支援を推進。顧客と対話を重ねながら将来像（ありたい姿）を共に描き、実現まで伴走してきた。現在は株式会社岡部にて、「業務負担軽減による充実した時間の創造」「若手が集まり活躍できる土木現場づくり」を軸に考え、建設業界のイメージアップや業界全体を盛り上げることを推進。自社DX推進によって得られた「30％の業務効率化」「50％の残業時間削減」「若手割合30％定着率100％」といった具体的な成果と、その過程で得たノウハウと経験をもとに、建設業専門DX支援サービスを提供している。

● 日時：5/21（木） 14：00～14：40

● 場所：インテックス大阪 6号館A 小間：S05-49

● 費用：無料

● 参加方法：会場またはZOOMミーティングでもライブ配信で視聴いただけます

会場：https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-construction

配信：https://shinken-eventandseminar.jp/archives/12627

関連リンク

建設・建築DX EXPO 2026 大阪

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建設・建築DX EXPO2026 建設会社×建設テック特設ゾーン

https://idyllic-bienenstitch-29ef06.netlify.app/

建設・建築DX EXPO2026 建設会社×建設テック特設ゾーン インスタグラム

https://www.instagram.com/build_dx_expo2026

岡部について

社名：株式会社岡部

代表者：代表取締役社長 岡部 竜一

所在地：富山県南砺市祖山39

設立：1967年1月

URL：https://www.okabe-net.co.jp/

SORABITOについて

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に不可欠な機械の調達・利用を支援するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル会社向けサービスである「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務を効率化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けサービスである「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL：https://www.sorabito.com/

本件に関するお問い合わせ

SORABITO株式会社

事業推進室 広報担当

marketing@sorabito.com

参考リンク

採用情報(https://herp.careers/v1/sorabitohr)

SORABITO Entrance Book(https://ambitious-lady-88f.notion.site/SORABITO-Entrance-Book-a950b25ed0314ca688fb3fe679101a06)