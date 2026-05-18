【埼玉・北関東の人材不足に対応】株式会社エージェントが大宮拠点を開設！通信DXを支える現場人材の供給網を強化！

株式会社エージェント

社会の「困った」を事業の力で解決する株式会社エージェント（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：四宮浩二 以下「当社」）は、埼玉県全域および北関東エリアにおける人材不足の解消を目指すべく、大宮拠点を2026年6月1日に開設いたします。本拠点の開設により、地域密着型の営業体制と採用基盤を強化し、安定的な人材供給を実現します。

■概要

・大宮拠点開設により、埼玉・北関東エリアの営業体制を強化

・「月20日稼働モデル」で安定した人材供給を実現

・通信キャリア・代理店・量販店の人材課題を解決

■背景：人材供給の地域格差や人材不足の深刻化

少子高齢化による労働人口の減少や就業ニーズの変化を背景に、日本国内では業界を問わず人材不足が深刻化しています。特に現場を支える販売・サービス領域においては、人材の確保だけでなく「安定的に稼働する体制の構築」が重要な課題となっています。モバイル業界においても例外ではなく、通信サービスの高度化に伴う業務の専門化により、人材需要は拡大を続けています。一方で、地域による人材供給の偏りや稼働の不安定さが課題となっており、企業の現場運営に影響を与えています。



・人材の確保が難しい

・稼働が安定しない



上記のような課題が現場では顕在化しており、特に北関東エリアでは人材供給の地域格差が課題となっています。

■大宮拠点で実現する3つの強化

1. 地域密着型の人材供給

埼玉県全域に加え、栃木・群馬エリアまでカバー。

地域特性に合わせた人材配置を実現します。



2. 「月20日稼働モデル」による安定供給

長期稼働を前提とした独自モデルにより

従来のスポット型人材と比較して、安定した現場運営を可能にします。



3. 採用・営業の一体強化

採用母集団の拡大とマッチング精度の向上により

企業ニーズに応じた迅速な人材配置を実現します。

■お客様、及びパートナー様

【法人顧客様（BtoB）】

・通信キャリア（ドコモ／au／ソフトバンク など）様

・代理店（広域・地場）様

・家電量販店、商業施設様



【個人（BtoC）】

・モバイル販売・接客業務での就業を希望される皆さま

・業務委託またはアルバイトとしての就業を希望される皆さま

■導入メリット

・人材不足の解消

・稼働の安定化

・現場オペレーションの効率化

・教育・採用コストの削減

■実績

当社はモバイル業界を中心とした人材支援において、以下の実績を有しています。

・売上：16億円 → 22億円へ成長

・全国稼働人員：約200名

■担当者のコメント

大宮拠点の開設により、埼玉県および北関東エリアにおける人材供給体制を強化いたします。今後も地域に根差した事業展開を通じて、企業様の課題解決に貢献してまいります。

■今後の展望

今後は全国での拠点展開を進めるとともに、採用・育成体制の強化により、より高品質な人材サービスの提供を目指してまいります。

また当社はソーシャルベンチャーとして、「誰一人取り残さないデジタルシフトの実現」を目指しています。本取り組みを通じて、通信インフラを支える人材供給の側面から社会課題の解決に貢献してまいります。

■拠点概要

・拠点名：大宮オフィス

・開設日：2026年6月1日

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エージェント

株式会社エージェント メディア戦略室

TEL : 03-3780-3911【メディア戦略室担当とお伝えください。】

メール：pr_media@agent-network.com

お問い合わせフォーム：https://agent-network.com/contact/business/