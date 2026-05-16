「60歳の誕生日に、40年越しの夢を叶える一夜」茶道×音楽 リサイタル開催のお知らせ

一般社団法人山水蒙

■概要

一般社団法人山水蒙代表の堤田のり子旧姓「佐瀬典子」（60歳）が、2026年7月19日（日）、自身の60歳誕生日当日に、人生初のリサイタルを札幌グランドホテル「オールドサルーン」にて開催いたします。

■ストーリー

17歳の時、「スター誕生」オーディションに出場。徳永英明さん・松本明子さんらと同じステージに立った。その後、ホリプロタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞。大林宣彦監督からの映画出演のオファー、複数の芸能事務所からの声がけもあった。

しかし、その扉を自分から開くことはなかった。怖さもあった。誰かに動かされるのではなく、自分が主役でありたいという気持ちもあった。審査員特別賞という結果も、素直には受け取れなかった。17歳の私は、ただ、その一歩を踏み出せなかった。

それから40年。同じステージに立った仲間たちがきらきらと輝く姿を、普通の暮らしの中で見つめてきた。結婚し、台所に立ち、家族の世話をしながら、あの頃の自分を思い出すこともあった。後悔がなかったとは言えない。

でも58歳の時、自分が主導権の人生を取り戻すために、一念発起して一般社団法人山水蒙を立ち上げた。17歳の時に地中の奥深くに埋めたはずの小さな種を、40年後にようやく取り出す時が来た。

かつてSTVラジオの看板番組「日高晤郎ショー」のアシスタントを務め、その後もSTVラジオでパーソナリティとして活動。北海道の放送文化にも触れた少女が、今度は自分だけの舞台で新たな一歩を自らの意思と脚で踏み出す。

■当日の内容

・開場：14時Open

・開場中（14時～15時）：呈茶・お点前パフォーマンス

・ライブスタート：15時

シャンソン4曲＋JPop6曲 全10曲

・入場料：6,000円（飲食・ドリンク込み）

・定員：約60名

■会場

札幌グランドホテル 1F オールドサルーン

（札幌市中央区北1条西4丁目）

■一般社団法人山水蒙について

「お茶のある暮らしを、もっと自由に」をコンセプトに、茶道具・抹茶ブランドsoshiji・整え茶道メソッドの普及など、茶道と現代の暮らしをつなぐ活動を展開。インターネットラジオ「FM

GIG北海道」にて毎週日曜夜8時放送中。

■お問い合わせ

一般社団法人山水蒙

代表：堤田のり子

Email：info.sansuimou@gmail.com

HP：http://sansuimou.com

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