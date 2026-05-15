医療法人先進会

先端医療を全国へ届ける、日本唯一の眼科全国ネットワーク・先進会グループ（本院：大阪市、理事長：岡義隆）は、2026年6月に予定している「先進会眼科 大名古屋ビルヂング」の開院に伴い、先進会眼科 名古屋栄を改装のため一時休診いたします。2026年6月1日より「先進会眼科 名古屋栄ICLクリニック」へ名称変更し、後日リニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルでは、先進会眼科がこれまで培ってきたICL（眼内コラマーレンズ）治療の実績と専門性をさらに強化し、患者様一人ひとりに対しより専門性の高い視力矯正医療を提供してまいります。

また、新たに開院する「先進会眼科 大名古屋ビルヂング」と連携することで、東海エリアにおける診療体制をさらに拡充。

患者様のライフスタイルやご希望に応じて、より通いやすく、より安心して治療を受けられる環境を整備してまいります。

なお、リニューアル準備に伴い、2026年5月31日（日）、並びに2026年6月中は臨時休診とさせていただきます。

患者様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

名称変更概要

旧名称：先進会眼科 名古屋栄

新名称：先進会眼科 名古屋栄ICLクリニック

変更日：2026年6月1日（月）

臨時休診日について

休診日：2026年5月31日（日）～6月中

※リニューアル準備に伴う休診となります。

先進会眼科について

「名古屋」「大阪」「東京」「福岡」にクリニックを持ち、レーシックやICL（眼内コラマーレンズ）をはじめ、老眼治療やレーザー白内障・多焦点眼内レンズ治療など、眼に関するあらゆるお悩みが相談できる、全国展開の「眼科治療クリニック」です。 「自分が受けたい眼科治療」をテーマに最善の方法をクリニック一丸となり日々提供しています。また多くの医師やスタッフも視力回復手術を受けて、患者様に寄り添った治療、おもてなしを提供できるよう努めています。 手術を終えた方へのお電話での症状の確認、痛みを感じないような麻酔の工夫、ウェブやLINEでの予約やコミュニケーションが取れる仕組づくりなど、患者さま一人一人にとっての「生涯の眼のパートナー」としてありたいと考えております。

クリニック情報

医院名：先進会眼科 名古屋栄ICLクリニック

住所：〒 460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-16-27栄パークサイドプレイス4階

アクセス：名古屋市営地下鉄 東山線「栄駅」2番出口 徒歩約2分

会社概要

社名 医療法人先進会

所在地 福岡県飯塚市川津364番2号

代表者 理事長 岡義隆

設立年月 2002年11月

事業内容 ICL・レーシック・SMILE、老眼治療、白内障手術、円錐角膜治療、オルソケラトロジー

拠点 名古屋、大阪、東京、福岡

ウェブサイト https://senshinkai-clinic.jp/