KDDIの「Pontaパス」アプリ（iOS版）でトビラシステムズのデータベースを活用した「迷惑メッセージ・電話ブロック」が直接利用可能に

トビラシステムズ株式会社

トビラシステムズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：明田 篤、証券コード：4441、 以下「トビラシステムズ」）のデータベースを活用した「迷惑メッセージ・電話ブロック」機能が、KDDI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：松田 浩路、以下「KDDI」）が提供する会員制サービス「Pontaパス」のiOS向けアプリにおいて、2026年4月9日より利用可能となりました。

これにより、従来必要であった専用アプリのインストールが不要となり、「Pontaパス」アプリ内で「迷惑メッセージ・電話ブロック」の設定が完結できるようになりました。本対応を通じて、当社サービスの利用機会の拡大が期待されます。

■利便性向上により、ユーザー拡大を加速

これまで「Pontaパス」（以下、本アプリ）のご利用者さまは、「迷惑メッセージ・電話ブロック」機能を利用する際、専用アプリを別途インストールする必要がありました。

このたびの対応により、2026年4月9日から、iOS向けは「Pontaパス」アプリのみで「迷惑メッセージ・電話ブロック」機能をご利用いただけるようになりました（注1）。追加アプリが不要となることで、よりシームレスに機能をご利用いただける環境が整い、ご利用者さまにおいては利便性向上とともに、当社データベースを活用した迷惑電話・SMS対策サービスとの接点拡大が期待されます（注2）。

当社は今後も、サービス連携の強化を通じて利用基盤の拡大を図り、継続的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。

（注1）対応機種：iOS16.0以上（Pontaパスアプリ上でのご利用はiOS17.0以上）

（注2）Android向けは従来通り、専用アプリ「迷惑メッセージ・電話ブロック」のインストールが必要です。

■「Pontaパス」迷惑メッセージ・電話ブロックについて

本アプリの迷惑メッセージ・電話ブロック機能に関する詳細および設定方法については、下記の専用サイトをご確認ください。

「Pontaパス」あんしんサービス 迷惑メッセージ・電話ブロック

https://prcp.pass.auone.jp/anshin/safecall/

■トビラシステムズの迷惑情報データベースについて

トビラシステムズの迷惑情報データベースは、警察、外部機関、利用者から提供された情報に加え、トビラシステムズの独自調査情報を統合データベース化し、迷惑電話や迷惑SMSの検知に利用しています。

データベースには特殊詐欺などの犯行利用番号のほか、悪質な営業・勧誘などの可能性がある迷惑電話番号が登録されており、着信した電話番号を自動的にデータベースと照合し、約99％（注3）の迷惑電話を検出します。また、月間約3.7億件のメッセージを判定・分析し、詐欺の恐れがあるSMSを約97%（注3）の精度で検知します。情報は日々更新され、利用者が増えるほど収集可能な情報が増えるため精度が向上し、サービス利用者自身が危険から守られると同時に、他の利用者の安全にもつながります。

（注3）2025年1月～12月の集計データ

■トビラシステムズについて

テクノロジーで社会課題の解決を目指し、特殊詐欺やフィッシング詐欺、グレーゾーン犯罪撲滅のためのサービスを提供しています。詐欺電話・詐欺SMS等の情報を収集・調査してデータベースを構築し、自動でフィルタリングする「迷惑情報フィルタサービス」は、固定電話、モバイル、ビジネス向けに展開し月間約1,500万人にご利用いただいています。

＜会社概要＞

会社名 ：トビラシステムズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 明田 篤

証券コード：4441（東証スタンダード市場）

設立 ：2006年12月1日

所在地 ：愛知県名古屋市中区錦2-5-12 パシフィックスクエア名古屋錦7F

公式サイト：https://tobila.com/