【法人向け映像制作の常識を変える】AIアニメーション映像制作サービス『ビジアニAI』誕生

木村情報技術株式会社

業務支援AIソリューションを展開する木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）は、AIを活用した法人向けアニメーション映像制作サービス『ビジアニAI』の提供を、2026年5月14日より開始します。

『ビジアニAI』は、企画・脚本・絵コンテ・編集といった"クリエイティブの根幹"は経験豊富な人間のクリエイターが担当し、映像制作工程はAIで効率化します。これにより、一般的な法人向け映像制作の相場と比べて、価格は30～40%削減、納期は約50%短縮、かつ高品質を実現します。

▼『ビジアニAI』公式サイト

https://biziani-ai.com/

サービス立ち上げの背景

国内の法人向け映像制作市場は推定3,000～4,000億円規模とされ、DXの浸透・オンライン研修の定着・IRや採用領域での動画活用拡大を背景に、引き続き高い成長が見込まれています。

一方、近年急速に進化した生成AIによる映像制作技術は、2026～2027年にかけて商業利用に耐えうる品質ラインへと到達しつつあり、市場はまさに「AI動画の普及元年」を迎えようとしています。しかし、その品質ラインと、AIによる価格・納期メリットを両立できる専門サービスはまだ多くありません。

当社はこの市場の転換点にを捉え、制作フロー自体をAI活用前提で再設計した専門サービスとして『ビジアニAI』を立ち上げ、AIネイティブのならではの低価格・短納期・高品質の実現を目指します。

『ビジアニAI』3つの特徴

- 価格：相場比30～40%削減一般的なアニメーション制作の相場（50～200万円）と比較して、平均30～40%の削減を実現。AI映像生成工程の効率化メリットを、価格としてお客様に還元します。- 納期：約50%短縮従来1～3ヶ月かかっていた制作期間を、2～4週間に短縮。商品リリースやキャンペーンのタイミングを逃しません。- 品質：人間のクリエイターによる確かな仕上がり企画・脚本・絵コンテ・編集は、すべて経験豊富な人間のクリエイターが担当。納品前のヒューマンチェックポイント制度により、"いかにもAIで作ったと分かる違和感"を排除し、高い水準の品質を担保します。

※一般的な法人向けアニメーション制作（スライドアニメ）と比較

商品ラインナップ（4商品）

第一フェーズでは、スライドアニメと漫画アニメを主力商品として展開。ストーリーアニメや実写＋アニメも、2026年内のサービス化を目指して開発を進めています。

５ステップの制作プロセス

今後の展開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6034/table/235_1_9c6fc10b12e4f67e2d4b1a3852245b15.jpg?v=202605140151 ]- ヒアリング・企画課題・目的・ターゲットを整理し、最適な商品・構成をご提案します。- 脚本・絵コンテ経験豊富な脚本家・絵コンテ担当が、映像の設計図を作成します。- AI映像生成複数のAIツールを組み合わせ、絵コンテに沿った映像素材を高速で生成します。- 編集・音声・仕上げ人間の編集者が最終品質を担保し、BGM・ナレーションにも対応します。- 納品MP4形式で納品し、修正対応も柔軟に行います。

『ビジアニAI』は、立ち上げ初年度（2026年）に複数の主要案件の獲得を目指し、3年目（2028年）には月商2,000万円規模への成長を見込んでいます。当社が培ってきたエンタープライズ向けのIT・AI開発の知見を活かし、大手企業のマーケティング部門・人事部門・IR担当を中心に営業展開してまいります。

また、本事業の立ち上げに伴い、AI映像クリエイターをはじめとした採用も開始予定です。詳細は別途お知らせいたします。

『ビジアニAI』に関するお問合せはこちら :https://forms.cloud.microsoft/r/brAsck5rD3

木村情報技術株式会社について- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON- 学校集金代行サービス 学校PAY- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA- eスポーツイベント企画・運営- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

本 社：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

支 店：札幌支店、東京支店、名古屋支店、大阪支店、福岡支店

代表者：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設 立：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/