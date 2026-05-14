アイコム株式会社との、無線機・レーダー分野における協業開始に関する覚書締結について

古野電気株式会社

古野電気株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員：古野幸男）と、アイコム株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：中岡洋詞）は、無線機・レーダー分野における協業開始に 関する覚書を、2026年5月13日（水）に締結しましたのでお知らせします。本覚書は、両社がそれぞれ培ってきた技術や知見を活かし、無線機・レーダー分野における製品開発や事業活動に関する協業の可能性について協議を進めることを目的としたものです。

協業の経緯

締結式の様子 左から）古野電気株式会社 代表取締役社長執行役員 古野 幸男、アイコム株式会社 代表取締役社長 中岡 洋詞

無線機・レーダー分野を取り巻く事業環境が変化する中、無線通信機器分野で長年にわたり実績と技術の蓄積を有するアイコム株式会社と、航海用レーダーをはじめとする船舶用電子機器の分野で事業を展開してきた古野電気株式会社は、それぞれの強みを活かした中長期的な事業発展の可能性について意見交換を重ねてきました。無線機およびレーダー分野において両社の技術や知見を相互に活かすことで新たな価値創出や事業機会につながる可能性を認識し、継続的な対話を通じて協業の可能性を共に検討することが有益であるとの判断に至りました。

協業の主な内容

本協業においては、以下の取り組みを中心に検討を進めていきます。

・無線機およびレーダー分野における製品開発に関する協業

・関連部材・コンポーネントの共同購買を含むコスト低減施策

・両社の知見を活かした、将来的な協業テーマの継続的な協議

なお、本覚書は具体的な取引条件等を定めるものではなく、今後の協議を通じて内容を検討・具体化していく予定です。

【アイコム株式会社 代表取締役社長 中岡 洋詞】

このたび、古野電気株式会社様との協業に向けての検討を進められることを、大変うれしく思います。ともに、長年にわたって海洋での安心・安全・喜びをサポートする製品を世界に送り出してきた、歴史ある企業でございます。お互いの強みや知見を掛け合わせることで、私たち２社だからこそ生み出せる新たな価値創造が可能になると確信しています。この取り組みを通じ、多くのお客様に従来以上に満足いただけるコミュニケーションをお届けできるよう努めてまいります。

【古野電気株式会社 代表取締役社長執行役員 古野 幸男】

無線通信機器分野において高い技術力と独自の製品開発力を有するアイコム株式会社様と、協業の可能性を検討できることを大変うれしく思います。当社は、航海の安全安心を支える船舶用電子機器の提供を通じて事業を展開してまいりましたが、事業環境が大きく変化する中で異なる強みを持つパートナー企業との対話や連携の重要性をこれまで以上に感じています。両社の技術や知見を相互に活かしながら、無線機・レーダー分野における新たな可能性を探り将来の価値創出につなげていきたいと考えています。

両社は本覚書に基づき今後も協議を進め、無線機・レーダー分野における業務上の協業の具体化に向けた検討を行ってまいります。

古野電気株式会社

1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、舶用電子機器分野においてその独自の超音波技術と電子技術をもとに数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界90か国以上での販売体制を確立し、世界規模の舶用電子機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを築いてきました。

古野電気株式会社 研究開発棟「SOUTH WING」

本社：兵庫県西宮市

設立：1951年 （昭和26年）

事業：船舶用電子機器および産業用電子機器等の製造・販売

資本金：7,534 百万円

従業員（連結）：3,368 名

売上高（連結）：126,953 百万円

代表者：古野 幸男

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場