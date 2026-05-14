日常の風景が学びに変わる！カメラで撮った色を使ってぬりえができる体験型知育アプリ『クマーバといろどりパレット』がiOS/Android向けにリリース！

株式会社アカツキメディアスタジオ

株式会社アカツキメディアスタジオ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：樋渡昇一郎、株式会社アカツキの子会社）より、TVアニメ「クマーバ」として初めてのオリジナルアプリ 『クマーバといろどりパレット』が、2026年5月1日よりリリースされたことをお知らせします。

▪️『クマーバといろどりパレット』とは？

探して、見つけて、色撮って…「クマーバといろどりパレット」は子どもたちにとって身近な題材である「色」を通じてクマーバたちと共に、想像力・認知能力を肯定し育み学ぶ正解も不正解もない、子どもに寄り添うゲームです

▪️クマーバたち達のお絵描きをお手伝い！

写真から色を吸い取れる、不思議なゾウさんと出会ったクマーバ。筆をもらって、お絵描きスタート！

でも…あれ？「いろが たりない！」

不思議なゾウさんと一緒に色集めをお手伝いしよう！

▪️お子さまの「好き」を写真にしてみよう！

きらきらした瞬間も、ふと目に留まった色も、全部宝ものそこから見つけた色を、クマーバたちにお届けしよう！どんな色が見つかるかな？

集めた色でパレットをいっぱいにしよう！ぬりえがもっと楽しくなるよ

▪️集めた色でぬりえを楽しもう！

今日はどんなぬりえにしよう？どのもようペンで塗ろう？どんなシールを貼ろう？

クマーバたちと一緒に、カラフルな世界を広げよう

※画面は開発中のものです。製品版とは異なる画面や内容が含まれる場合がございます。

■『クマーバといろどりパレット』商品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/64641/table/122_1_11e35dbdb733230687d69af9f604175e.jpg?v=202605140151 ]

▪️TVアニメ「クマーバ」 概要

毎週日曜あさ７時よりテレ東系6局ネット「アニもり！」内にて絶賛放送中！

お子さまやそのご家族で楽しめるシリーズを目指してまいります。

【タイトル】「クマーバ」

【放送日時】毎週日曜あさ７時～

【放送局】 テレ東6局ネット

【アニもり！HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/animori/

【クマーバHP】https://kumarba.com/pages/tv-anime

【公式X】https://twitter.com/kumarbakids



■ 原作情報：YouTube「クマーバチャンネル」

「クマーバチャンネル」は、お子様がキャラクターと一緒に楽しく成長できるエンタメ知育チャンネルです。「未就学児の想像力と表現力を豊かにし、可能性を広げる」ことをテーマにコンテンツを制作しています。YouTubeで良質なコンテンツを配信することで、いつでもどこでも楽しみながら心身ともに成長できることを目指しています。新しい未就学児向けコンテンツとして評価され、「日本キャラクター大賞2021」ニューフェイス賞を受賞しました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/64641/table/122_2_f0657f77108104f67f006f6b83158f55.jpg?v=202605140151 ]

■ お問い合わせ

クマーバに関するお問い合わせ先

株式会社アカツキメディアスタジオ：mediastudio@aktsk.jp

アプリに関するお問い合わせ先

株式会社pixyda ：https://www.pixyda.co.jp/mail/



(C)Akatsuki Media Studio Inc./「クマーバ」製作委員会