ダブルインパクト2025第3位の実力派！YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにてセルライトスパ単独ライブ「誰にも言えない夏の思い出」8月開催決定
吉本興業株式会社
FANYチケット先行：5月16日(土)11:00～5月18日(月)11:00
今年4月に東京へ拠点を移したセルライトスパが、上京後2回目となる単独ライブ「誰にも言えない夏の思い出」を、
8月29日(土)にYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて開催します。
昨年の「ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦2025 」にて第3位となるなど、独自のコントスタイルで注目を集めるセルライトスパ。さらなる挑戦を続ける中で開催する今回の単独ライブでは、新ネタを中心に、セルライトスパならではの世界観を60分にわたりたっぷりとお届けします。上京後さらに磨きのかかった2人のコントを、ぜひ劇場でご覧ください。
チケットは5月16日(土)11:00より、FANYチケットにて先行受付を開始します。
セルライトスパ 本人コメント
大須賀健剛（右）
Let's make this a once in a lifetime,
unforgettable summer.
ヒーゴー（左）
たくさんコントをやります！
たくさんのお客様に来ていただきたいです！
たくさんよろしくお願いします！
セルライトスパ単独ライブ「誰にも言えない夏の思い出」 概要
公演：セルライトスパ単独ライブ『誰にも言えない夏の思い出』
＜日時＞
2026年8月29日(土) 開場20:45／開演21:00／終演22:00
＜会場＞
YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER
＜出演＞
セルライトスパ
＜料金＞
前売2,500円／当日3,000円
【チケット販売スケジュール】
FANYチケット先行：5月16日(土)11:00～5月18日(月)11:00
当落発表：5月19日(火)18:00
一般発売：5月20日(水)10:00
▼FANYチケットURL
https://ticket.fany.lol/event/detail/16209
※URLは5月15日(金)10:00から表示されます