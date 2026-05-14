ダブルインパクト2025第3位の実力派！YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにてセルライトスパ単独ライブ「誰にも言えない夏の思い出」8月開催決定

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吉本興業株式会社

今年4月に東京へ拠点を移したセルライトスパが、上京後2回目となる単独ライブ「誰にも言えない夏の思い出」を、


8月29日(土)にYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて開催します。


昨年の「ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦2025 」にて第3位となるなど、独自のコントスタイルで注目を集めるセルライトスパ。さらなる挑戦を続ける中で開催する今回の単独ライブでは、新ネタを中心に、セルライトスパならではの世界観を60分にわたりたっぷりとお届けします。上京後さらに磨きのかかった2人のコントを、ぜひ劇場でご覧ください。


チケットは5月16日(土)11:00より、FANYチケットにて先行受付を開始します。


セルライトスパ　本人コメント　


大須賀健剛（右）


Let's make this a once in a lifetime,


unforgettable summer.



ヒーゴー（左）


たくさんコントをやります！


たくさんのお客様に来ていただきたいです！


たくさんよろしくお願いします！





セルライトスパ単独ライブ「誰にも言えない夏の思い出」　概要


公演：セルライトスパ単独ライブ『誰にも言えない夏の思い出』



＜日時＞


2026年8月29日(土) 開場20:45／開演21:00／終演22:00



＜会場＞


YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER



＜出演＞


セルライトスパ



＜料金＞


前売2,500円／当日3,000円　





【チケット販売スケジュール】


FANYチケット先行：5月16日(土)11:00～5月18日(月)11:00
当落発表：5月19日(火)18:00


一般発売：5月20日(水)10:00



▼FANYチケットURL


https://ticket.fany.lol/event/detail/16209


※URLは5月15日(金)10:00から表示されます