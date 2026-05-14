ダブルインパクト2025第3位の実力派！YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにてセルライトスパ単独ライブ「誰にも言えない夏の思い出」8月開催決定

吉本興業株式会社

今年4月に東京へ拠点を移したセルライトスパが、上京後2回目となる単独ライブ「誰にも言えない夏の思い出」を、

8月29日(土)にYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて開催します。

昨年の「ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦2025 」にて第3位となるなど、独自のコントスタイルで注目を集めるセルライトスパ。さらなる挑戦を続ける中で開催する今回の単独ライブでは、新ネタを中心に、セルライトスパならではの世界観を60分にわたりたっぷりとお届けします。上京後さらに磨きのかかった2人のコントを、ぜひ劇場でご覧ください。

チケットは5月16日(土)11:00より、FANYチケットにて先行受付を開始します。

セルライトスパ 本人コメント

大須賀健剛（右）

Let's make this a once in a lifetime,

unforgettable summer.

ヒーゴー（左）

たくさんコントをやります！

たくさんのお客様に来ていただきたいです！

たくさんよろしくお願いします！

セルライトスパ単独ライブ「誰にも言えない夏の思い出」 概要

公演：セルライトスパ単独ライブ『誰にも言えない夏の思い出』

＜日時＞

2026年8月29日(土) 開場20:45／開演21:00／終演22:00

＜会場＞

YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER

＜出演＞

セルライトスパ

＜料金＞

前売2,500円／当日3,000円

【チケット販売スケジュール】

FANYチケット先行：5月16日(土)11:00～5月18日(月)11:00

当落発表：5月19日(火)18:00

一般発売：5月20日(水)10:00

▼FANYチケットURL

https://ticket.fany.lol/event/detail/16209

※URLは5月15日(金)10:00から表示されます