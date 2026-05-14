ユネスコ無形文化遺産「日本の手漉和紙技術」登録10周年を記念し、鳥獣戯画を模して制作された手漉き和紙絵巻『鳥獣戯画～手漉き和紙ができるまで～』が京都を飛び出して、日本有数の高級茶産地 福岡・八女にて、2026年6月6日(土)から7日(日)の期間、展示されます。





開催イメージ





本展示会は、手漉き鳥獣戯画のオリジナルスタンプを押しながら伝統的な商家の町並みを散策する展示会になっています。

生産不足の手漉き和紙原料ねり(トロロアオイ)を家庭で育て、農家さん・職人さんに届ける「わしのねりプロジェクト」を運営する企画屋かざあな(東京都港区、運営：スタイルプラス株式会社)、八女市後援、栂尾山高山寺、八女伝統工芸館、八女福島町並み保存会協力で開催いたします。





絵巻の一部(トロロアオイの栽培シーン)





手漉き和紙絵巻『鳥獣戯画～手漉き和紙ができるまで～』は、国宝『鳥獣人物戯画』が伝わる京都 栂尾(とがのお)山 高山寺より許諾をいただき、手漉き和紙の原料となる楮やトロロアオイの栽培から、紙漉きの工程、流通までのイメージをお馴染みの動物たちを模して描いた巻物。





ユネスコ無形文化遺産に登録された細川紙(埼玉県小川町、東秩父村)、本美濃紙(岐阜県美濃市)、石州半紙(島根県浜田市)の三紙の手漉き和紙をつなぎ合わせた11mを超える巻物となっています。本絵巻は、鳥獣戯画の割印として使われていた高山寺の印鑑のひとつを復元し、本物同様、紙の繋ぎ目に押され、高山寺に奉納されたものです。





長野県開催の様子





今回の展示会場は、八女手すき和紙の資料館にて和紙づくり体験ができる「八女伝統工芸館」、応神天皇を主祭神とする神社「福島八幡宮」、明治元年築の町家を店舗に天然素材の工芸インテリアを販売する「おもやい」、八女茶を名付けた九州最古の茶商「矢部屋許斐本家」、地域文化商社として風景をつなぐ「うなぎの寝床」など、高級緑茶・和紙の産地として町家や建築物を見て歩きながら手漉き和紙の現代まで残されてきた文化を体感していただけます。

和紙への興味と理解を深めるきっかけになれば幸いです。





八女伝統工芸館では、5月30日(土)～6月7日(日)『九州の和紙展・八女和紙作品展』が開催されています(9:00-17:00、最終日16時／入場料無料)。





横町町家交流館にて、今回の展示会に向けた和紙作品や、手漉き和紙鳥獣戯画オリジナルグッズも販売。

趣のある町並みを散策しながら鳥獣戯画のキャラクタースタンプを集め、九州最古の歴史と伝統を持つ手漉き和紙の産地・八女の魅力を体感できます。





八女福島の町並み





～展示会開催概要～

【日時】

6月6日(土)～6月7日(日) 午前10時～16時(最終日15時まで)





【場所】

福岡県八女市本町

(JR鹿児島本線 羽犬塚駅から堀川バス、福島バス停で下車)

(西鉄電車 久留米駅から西鉄バス、福島バス停で下車)

※お車でお越しの際、駐車場は八女伝統工芸館をご利用ください。





【会場】

横町町家交流館





【スタンプラリー会場】

・横町町家交流館

・八女伝統工芸館

・福島八幡宮

・矢部屋許斐本家

・おもやい

・うなぎの寝床





【内容】

・『鳥獣戯画～手漉き和紙ができるまで～』巻物展示

・手漉き和紙鳥獣戯画スタンプラリー

・手漉き和紙に関するパネル、和紙、原料展示





【入場料】

1,000円(手漉き鳥獣戯画スタンプ用八女和紙台紙付き)

横町町家交流館、または八女伝統工芸館にて受付





告知チラシ表