実力派女優・宮地真緒が“ホス狂”の主婦役で新境地を開拓！BUMPオリジナルショートドラマ『破滅のシャンパン～40歳主婦、ホス狂はじめました～』5月13日（水）19時よりBUMP独占配信！

emole株式会社

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7-W42bpS22Q ]

ショートドラマアプリ「BUMP」を運営する emole 株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道、以下 emole）は、オリジナルショートドラマ『破滅のシャンパン～40歳主婦、ホス狂はじめました～』を2026年5月13日（水）19:00 より BUMP 独占配信いたします。

家庭で夫や息子から“透明人間”のように扱われ、孤独と虚無感を抱えていた40歳の平凡な専業主婦。彼女が偶然出会った一人のホストによる「疑似恋愛」の舞台で、初めて自分の存在を認められる高揚感を知り、やがて倫理観を麻痺させて夜の世界へと転落していく様を描き出します。 地味な家庭生活と煌びやかなホストクラブ、そして身を沈める風俗の待機室…。この極端なビジュアルの対比をショートドラマならではのテンポ感と視覚的インパクトで表現。「自分もこうなるかもしれない」と視聴者に思わせる、リアルでスリリングなインモラルサスペンスです。

■実力派女優・宮地真緒が挑む新境地と、彼女を狂わせる若手俳優たちの愛憎劇

本作で主人公・藤崎まりこを演じるのは、NHK連続テレビ小説『まんてん』のヒロインをはじめ、数々のドラマや映画、舞台で確かな存在感と演技力を見せ続ける宮地真緒。家族に尽くしながらも誰からも必要とされない日々に限界を感じていた主婦が、一人のホストに「シンデレラ」として扱われたことで狂気的な執着へと変貌していく姿を、圧倒的な熱量で体現します。

そんなまりこを完璧にマインドコントロールするホスト・七瀬蒼役には、ダンス＆ボーカルグループ『UNiFY』のメンバーであり、『仮面ライダーガッチャード』などでも活躍する富園力也。一見すると純朴で知的な青年でありながら、その裏ではターゲットからお金を絞り取るというミステリアスな役柄を好演し、まりこと共に視聴者をも底なしの沼へと引きずり込みます。

さらに、蒼のエース客でありまりこの恋敵となるNo.1キャバ嬢・望愛役には、TBS『王様のブランチ』のリポーターなど多方面で活躍する冴木柚葉。単なる意地悪な女性にとどまらず、彼女自身の抱える苦しみや葛藤を奥行きのある演技で表現し、物語にさらなる波乱を巻き起こします。

個性豊かなキャスト陣が全身全霊で体現する、倫理観を麻痺させるリアルでスリリングな心理戦。破滅への道を加速させるジェットコースター展開から、目が離せません。

■あらすじ

家庭で夫と息子に「透明人間」のように扱われ、虚しい日々を送る主婦・藤崎まりこ。結婚20周年ディナーもすっぽかされ、追い討ちをかけるように靴のヒールまで折れてしまい、思わず涙が流れたそんな時「大丈夫ですか？」と声をかけられ、ホスト・七瀬蒼と運命的な出会いをする。

借りたハンカチを返すため訪れたホストクラブで、初めて「誰かに必要とされる喜び」を知るが…蒼を店のトップにするため、まりこの純粋な想いはやがてライバル客・望愛への嫉妬と狂気的な執着へと変貌。息子の学費にまで手をつけ、自らの体を売り、夜の世界に堕ちていくーー。

「まりこちゃんは特別」「ずっと一緒にいようね」蒼の甘い言葉の裏に隠れた残酷な裏切りに気づきもせず…。

■作品概要

■出演者プロフィール・コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39336/table/149_1_ef2a6192166c42cadaffcd5f3dc277ea.jpg?v=202605140951 ]藤崎まりこ 役・宮地真緒

1984年2月2日生まれ、兵庫県洲本市出身。

2002年、NHK 連続テレビ小説『まんてん』のヒロイン役で俳優デビューを果たし、話題となる。2005年にはミュージカル『ピーターパン』の7代目ピーターパン役を務めた。

主な出演作に、ドラマ『WATER BOYS』（03）、『南くんの恋人』（04）、映画『ピカ☆☆ンチ LIFE ISHARD だから HAPPY』（04）、『暗いところで待ち合わせ』（06）、『白ゆき姫殺人事件』(14)、『傷だらけの悪魔』（17）、『月のこおり』（25）、『とれ！』（26）などがある。

＜コメント＞

『破滅のシャンパン』という作品は、私にとって新しい扉でした。扉の先で新しい世界に出会いました。

寒さの厳しい時期の撮影で、肉体的にも精神的にも少し辛い役でしたが、夫にモラハラをされることもホストクラブに通うことも、若くてカッコいい男の子にチヤホヤしていただくことも、私生活ではなかなかできない経験をさせていただきました。

ホストクラブってすごい…！

また、まりこという役が可愛くて世間知らずでチョロくて、少し何かが外れていて…どちらかというと、私自身とは反対のキャラクターなのにどこか共感できる、不思議な女性でした。

ダメよまりこ！そっちに行っちゃダメ！と思いながらご覧いただければ、私もまりこも嬉しいです。

『破滅のシャンパン』ぜひお楽しみください。

七瀬蒼 役・富園力也

1998年9月16日生まれ。兵庫県出身。代表作は『仮面ライダーガッチャード』鶴原錆丸役

2018年、『キミモテロッジ～家づくりで声優オーディション!?～』にて芸能界デビュー。

2023年にはダンス&ボーカルグループ「UNiFY」を立ち上げ、アーティストとしても幅広く活躍。

＜コメント＞

七瀬蒼役の富園力也です！今回BUMP作品に初めて参加させていただきました！最初お話を頂いた時はホストやるのか！！とまず驚きました。

そしてこの作品で深く関わりのある藤崎まりこ役がなんと宮地真緒さんである事も続けてびっくり。とても光栄でしたし、貴重な経験をさせていただきました。

今回、“蒼”はあざといんだけど、計算高いのか分からないちょっとミステリアスな雰囲気で気づいたら沼に落とされてる。みたいなものを意識してシーンを演じました。

役作りについては監督と相談しながら作ったんですが、僕のユニット「UNiFY」のMVの撮影などでお世話になっていた“かとうみさと”さんが監督だったのでとてもセッションがしやすく楽しく役作りができました！（監督がかとうさんなのもびっくりしました笑）

皆さんになにか届くものがあれば嬉しいです。沢山見てください！

望愛 役・冴木柚葉

1999年10月17日生まれ 東京都出身

情報番組『王様のブランチ』（TBS系）にブランチリポーターとしてレギュラー出演中。また、ANAのCMやドラマ『私のスマホが呪われた』（FODショート）『Phoenix ～消えた天才たちの挑戦～』（BUMP）『東京彼女』（YouTubeドラマ）舞台『LIFE-海の家の物語-』出演と、活躍の場を広げている。

＜コメント＞

『破滅のシャンパン』で望愛役を演じさせていただいた冴木柚葉です。

今回はホストにのめり込むNo.1キャバ嬢で、主人公まりこの恋敵という立場でした。以前から挑戦してみたかった役どころでもあり、台本を読んだときから胸が高鳴り、とても楽しみでした。

望愛の抱える苦しみや葛藤に自分自身を重ねながら、単なる意地悪な女の子ではない彼女の奥行きや魅力をどう表現するかを大切に向き合いながら演じました。

個人的にはホストでのコールのシーンが新鮮で、待機中にみんなでコールの練習をしたのが楽しかった思い出です。

この作品の中で、望愛という存在が少しでも皆さまの心に残っていたら嬉しいです。

■ショートドラマアプリ「BUMP」について

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数 300万回※を超える1話1分～3分の新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、マンガアプリのように『待つと無料』で楽しむことができ、1話97円（税込）の課金や広告視聴、また全話見放題のサブスクリプションでもドラマを楽しむことができます。ラブコメディから復讐系、ミステリーや青春純愛、アクションまでさまざまなジャンルの作品を配信しています。BUMP公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は 50億回※を超え、Z世代の女性を中心に幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。※2026年1月現在

■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home