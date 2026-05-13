朝から夜まで300場面、あなたの日常を英語漬け！『朝から夜まで話すこと、ぜんぶ中学英語で言ってみた！』5月14日（木）発売

有限会社明日香出版社

朝から夜まで、

いろんな人のいろんな会話を

中学英語で組み立てる300場面。

見開き展開になっていて、

左側の日本語のあとに、英語出だしヒントがあるので、英語で何て言えばいいか瞬間的に考えながら組み立ててみてください。

音源でも、日本語のあとにちょっと空白の時間があるので、自分で作った文を続けて言ってみて

その後ネイティブ音声で答え合わせをしてみましょう。

1冊終わるころには、1日のことぜんぶ英語で話せるようになっていますよ！

■目次

Part 1 暮らし｜Daily life

Part 2 仕事と学び｜Work & Learning

Part 3 楽しみ｜Leisure

Part 4 活動｜Active Life

Part 5 考え｜Thoughts

Part 6 社会と環境｜Society & Environment

■著者略歴

平山 篤（ひらやま あつし）

山口県出身、山口大学卒業後、日産自動車株式会社入社、本社で輸出関連業務を担当。その後、カリフォルニア州立大学留学。

現在、英語指導並びに語学書執筆を行う。

著書に、ベレ出版「中高6年の総復習」シリーズ、アルク「短文で覚える英単語タンタン」などがある。

■書籍情報

・書名：『朝から夜まで話すこと、ぜんぶ中学英語で言ってみた！』

・著者：平山 篤

・ISBN：9784756924667

・ページ数：328

・本体価格：1500円

・判型：B6並製

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/0fIIMyCC



■会社情報

有限会社明日香出版社

〒112-0005

東京都文京区水道2-11-5

https://www.asuka-g.co.jp/