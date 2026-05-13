エクスペディア、「グアム特別セール」を開催　航空券とホテルのセット割や、対象ホテルの予約でGuam Payクーポンも

エクスペディアホールディングス株式会社

世界の大手総合旅行ブランドの一つであるエクスペディア(https://www.expedia.co.jp/)は、対象のグアム行き航空券とホテルのセット予約がお得になる「グアム特別セール」を2026年6月30日（火）まで実施しています。

グアムは、日本からのフライト時間は約3時間半、時差はわずか1時間と、気軽に訪れやすいのが魅力の人気観光地です。透き通る青い海や豊かな緑といった自然に包まれた空間で、日常を忘れてゆったりとした時間を過ごすことで、新たな消費トレンドとして注目されている「メンパ（メンタルパフォーマンス）」の良い旅行を楽しむのにも適しています。

今回のセールでは、対象のグアム行き航空券とホテルのセット予約がお得になります。この機会に、癒しのひとときを過ごしにグアムを訪れてみてはいかがでしょうか。

詳細は下記キャンペーンサイトをご覧ください。

◆セール期間：2026年6月30日（火）23:59まで（在庫がなくなり次第終了）

（2026年12月31日（木）までの旅行が対象）

◆キャンペーンサイト：https://www.expedia.co.jp/lp/b/ms-b-dmo-guam-v3-26?siteid=28&langid=1041(https://www.expedia.co.jp/lp/b/ms-b-dmo-guam-v3-26?siteid=28&langid=1041)

除外期間および最低宿泊日数が適用されます。

プロモーションは空室状況により、予告なく終了する場合があります。詳細はキャンペーンサイト(https://www.expedia.co.jp/lp/b/ms-b-dmo-guam-v3-26?siteid=28&langid=1041)をご覧ください。

また、エクスペディアの利用規約(https://www.expedia.co.jp/lp/b/terms-of-service?langid=1041&)が適用されます。セールの終了時間は、対象施設の現地時間に基づいています。

■対象ホテルの予約で「Guam Payクーポン」をプレゼント

グアム政府観光局は、エクスペディアで対象ホテルのご予約をされた方に、60米ドル相当のGuam

Pay クーポンを提供します（2連泊以上のご予約1件につき、クーポン1枚）。数量限定のため、先着順での提供となります。クーポンは、グアムの人気レストランやショップ、オプショナルツアーなどで使用できます。詳しくは、下記のキャンペーンサイトをご覧ください。

◆配布期間：2026年6月30日（火）23:59、またはクーポン在庫終了まで

（2026年12月31日（木）までの利用）

*利用除外期間：2026年8月1日‐2026年8月31日



クーポンは数量限定で、先着順に配布されます。クーポンは、チェックイン時にホテルスタッフよりお渡しいたします。なお、ご予約をキャンセルされた場合、クーポンは無効となります。

詳しくはこちら(https://www.gogoguam.jp/coupon/how-to/)をご覧ください。

◆キャンペーンサイト：https://www.expedia.co.jp/lp/b/ms-b-dmo-guam-visitors-bureau-26?siteid=28&langid=1041(https://www.expedia.co.jp/lp/b/ms-b-dmo-guam-visitors-bureau-26?siteid=28&langid=1041)

■「グアム特別セール」の対象となるおすすめホテル- ホテル・ニッコー・グアム(https://www.expedia.co.jp/Tamuning-Hotels-Hotel-Nikko-Guam.h3369.Hotel-Information)：対象の航空券とホテルのセット予約で43%オフ

グアムで唯一、全客室オーシャンフロントを誇る、海に囲まれた絶景リゾート。星の砂が輝くセミ・プライベートビーチや全長72mのロングスライダープール、30種類以上のアクティビティなど、上質なリゾートステイをお楽しみいただけます。

- グアムリーフホテル(https://www.expedia.co.jp/Tamuning-Hotels-Guam-Reef-Hotel.h4537700.Hotel-Information)：対象の航空券とホテルのセット予約で36%オフ

タモンの中心部に位置し、ショップ、レストラン、ビーチまで徒歩圏内にあるビーチフロントホテル。タモン湾に沈む美しい夕陽を眺めながら、インフィニティプールで至福のひとときをお過ごしいただけます。

- グアム プラザ リゾート(https://www.expedia.co.jp/Tamuning-Hotels-Guam-Plaza-Resort-Spa.h6183953.Hotel-Information)：対象の航空券とホテルのセット予約で39%オフ

グアムプラザリゾートは人気のタモンビーチまで徒歩5分にあるリーズナブルなリゾートホテルです。ショッピングモールが併設しており、お土産からファッション、飲食店まで充実しています。

- ロッテ ホテル グアム(https://www.expedia.co.jp/Tamuning-Hotels-Lotte-Hotel-Guam.h7038728.Hotel-Information)：対象の航空券とホテルのセット予約で27%オフ

青い海とパウダーサンドのビーチを目の前に望み、最高級のおもてなしが体験できる5つ星ホテル。人気観光スポットへ徒歩でアクセスできるほか、周辺にはレストランやカフェ、ショッピングセンターも充実しており、観光の拠点として最適です。

エクスペディアについて

エクスペディア(R)は、航空券、ホテル、バケーションレンタル、レンタカー、現地アクティビティなど、旅行に必要なさまざまなサービスを一か所で検索、予約できる旅行予約サイトです。旅行者は、複数の旅行商品を比較しながら、自分に合った旅の計画から手配までをスムーズに行うことができます。

エクスペディアは、使いやすくパーソナライズされた旅行ツールを通じて、複数のウェブサイトを行き来することなく、航空券や宿泊施設などの旅行要素を並べて比較、検索、予約できる環境を提供しています。複数の商品をまとめて予約することで、よりお得に旅行を楽しむことも可能です。

さらに、エクスペディアのブランド横断型ロイヤルティプログラム「One Key」では、対象となる予約ごとにOneKeyCash(TM)が貯まり、会員限定価格や特典も利用できるため、旅行を重ねるほどメリットが広がります。

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