ハックルベリー、エージェンティックコマースの構築支援を開始

株式会社ハックルベリー

株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）は、Shopifyが2026年3月26日に発表したエージェンティックコマース機能の拡張（AIチャット環境を通じた商品販売機能）の構築支援を開始いたしました。EC基幹システムのデータ連携SaaS「CoreLink」を活用し、Shopifyを利用していない事業者も含め、幅広くエージェンティックコマース環境の整備を支援いたします。

■ サービスの背景：「検索」から「AIエージェント」へ ー ECの購買体験が新たなステージへ

これまでのEC購買体験は、消費者がGoogle等の検索エンジンで情報を探し、各店舗のECサイトやモールへ流入するという流れが主流でした。しかしいま、その構造が大きく転換しようとしています。

AIエージェントの急速な普及により、商品との出会いから、比較、レコメンド、共感、そして決済までがAIエージェントとの会話の中で完結する時代が訪れています。「100人いれば100通り」のパーソナライズされた購買体験が当たり前となり、AIエージェントを軸とした新たな流通の仕組みが形成されつつあります。

こうした変化を受け、ShopifyはAIチャット環境を通じて商品を販売できるAgentic Planの一般提供を開始。Shopify以外のカートを利用している事業者であっても、「Shopify Catalog」に商品データを登録することでこの仕組みに参加できます。

エージェンティックコマース（AI commerce）への対応は、いまや一部の先進企業に限られた取り組みではなく、あらゆるEC事業者にとって新たな成長機会として注目されています。市場環境や顧客体験が大きく変化する中、その活用や理解を深めることは、これからのEC戦略を考える上で重要なテーマとなっています。

■ サービスの内容と強み｜Shopify以外のカートでも対応が可能に

ハックルベリーは、エージェンティックコマースを今すぐ始められる環境を一式でご提供します。

１. ShopifyのAgentic Plan構築支援 Shopifyの新しいエージェンティックコマース機能の設定・構築を、Shopify導入済みの事業者はもちろん、はじめてShopifyに触れる事業者にも丁寧にご支援します。

２. 必要なデータ連携への対応（商品・在庫・受注） エージェンティックコマース環境において欠かせない商品データ・在庫データ・受注データの連携を、CoreLinkが一括して担います。連携先はカートシステム、OMS（受注管理システム）、スクラッチの基幹システムまで柔軟に対応可能。Shopify以外のカートを利用している事業者でも、データ連携の障壁を感じることなくエージェンティックコマースへ参入できます。

３. 今後の環境変化への継続サポート エージェンティックコマースを取り巻く環境は急速に変化し続けます。Shopifyの仕様アップデートや新機能への対応、運用上の課題解決まで、ハックルベリーが継続的にご支援します。

【本サービスの強み】

- Shopify未導入でも対応可能：既存のカートシステムからShopify Catalogへのデータ連携をCoreLinkが橋渡し- データ連携をワンストップで解決：商品・在庫・受注データの連携先選定から設計・運用まで一括対応- 柔軟な連携先対応：カート、OMS、SAP・Salesforce・Oracle NetSuiteなどのERPやスクラッチ基幹システムとも接続実績あり- 継続的な運用支援：エージェンティックコマース環境の変化に追従し続ける伴走型サポート

■ CoreLinkについて

「CoreLink（コアリンク）」は、EC事業者の基幹システムと各ECカート・モール・販売チャネル間のデータ連携をワンストップで提供するEC特化型データ連携SaaSです。

商品・在庫・顧客・売上・受注データなど、ECにおけるデータ連携に関わるコスト・運用課題を包括的に解決します。従来、こうした連携には個別のカスタム開発が必要でしたが、CoreLinkはSaaSとしてその課題を一括で解決。Shopifyのシステムアップデートへの自動対応はもちろん、多数のカート・モール・デリバリーサービス・基幹システムへの対応実績を持ちます。

TikTok Shop連携においてはリリースから短期間で1,000インストールを達成。今回のエージェンティックコマース対応も、このCoreLinkの柔軟なデータ連携基盤を活用して実現します。

CoreLink 詳細：

https://huckleberry-inc.com/core-link?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

■ イベントのご案内

このたびハックルベリーは、エージェンティックコマースに関するオフラインイベント「Next Gen Commerce ～EC革命前夜～」を開催することをお知らせいたします。

本イベントは、Shopifyの共催イベント「Shopify Partners Roadshow Season 3」の一環として開催いたします。

日時： 2026年5月22日（金）

時間： 14:30～18:30（その後ネットワーキングあり、終了20時頃予定）

受付： 14:00～

場所： 東京カルチャーカルチャー（東京都渋谷区渋谷１丁目２３－１６ cocoti SHIBUYA 4F）

参加費：無料（事前のお申込みが必要となります）

主催： 株式会社ハックルベリー、Shopify Japan株式会社

【イベント詳細・参加申し込みはこちらから】

https://huckleberry-inc.com/event202605

【株式会社ハックルベリーについて】

「流通の未来を、正しいカタチへ」をミッションに、EC事業者の売上向上を支援するサービスを企画・開発・運営しています。

「良いシステムを作りたい」は皆が思っていることだと思いますが、「良いシステムとはこうだ」がはっきりしている会社は少ないと感じます。ハックルベリーは個社ごとに違う「良いシステム」「良い未来」を作る伴走者として、売り手・買い手の双方にとって心地よい流通の未来を目指しています。連続起業家、スタートアップ経験豊富なエンジニア、オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者などのベテランと、意欲あふれる若手メンバーで構成されたチームで、Shopifyストアの成長を支援しています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

【提供サービス】

サブスクアプリの決定版！Shopifyアプリ「定期購買」

https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

ECの各データ連携を柔軟に、低コストで実現するデータ連携SaaS「CoreLink」https://huckleberry-inc.com/core-link?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

TikTok Shop連携専用コネクタ「CoreLink for TikTok Shop」

https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyアプリ「All in gift（LINEやインスタでギフトが送れる！）」

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyで決済CVRを向上させるチャットボット「CommChat」 https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

不正防止アプリ「Fraud Guardian（フラウドガーディアン）」

https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

抽選販売アプリ「Raffle315」

https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

主要なプラットフォームでのログインをかんたんに実現できるアプリ「Unicorn SSO」

https://apps.shopify.com/unicorn-sso?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/unicorn-sso?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Webメディア「EC Magazine | ECを成功させるノウハウマガジン」

https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)