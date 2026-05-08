【神戸の港の水族館「アトア」５周年企画】限定500枚！大人気のコツメカワウソが顔を覗かせる限定デザイン「アトア5周年記念チケット」を販売します

株式会社アクアメント

AQUARIUM×ART atoa（兵庫県神戸市中央区、館長：中山寛美、以下アトア）では、今年開業5周年を迎えることを記念して、ノベルティ付き『アトア5周年記念チケット』を2026年5月15日（金）より、500枚限定で販売します。

本チケットは、来場の思い出として記念に保管いただくだけでなく、読書や手帳の「栞（しおり）」としてもお使いいただけるサイズ・仕様となっております。日常のふとした瞬間に、アトアでの楽しい思い出を振り返っていただけるアイテムに仕上げました。今回の記念チケットは、開業当初から多くのお客様に愛されている「コツメカワウソ」をメインに採用。ひょっこりと顔を覗かせる愛らしい姿をデザインした一枚です。

この機会にぜひ、アトアの5周年を一緒にお祝いしていただけたら嬉しいです。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【アトア5周年記念チケット概要】

アトア5周年チケットデザイン（表）アトア5周年限定缶バッジ

内容： アトア入場料 大人（中学生以上）、アトア5周年限定缶バッジ付

販売価格： 2,800円（税込）

数量： 500枚限定

販売期間： 2026年5月15日（金） ～ 8月7日 （金）※なくなり次第終了

販売場所： 2階 アトアチケット窓口

*小学生・幼児を対象とした5周年記念チケットはございません。

【コツメカワウソ】

学名 :Aonyx cinereus

英名 : Asian Small-clawed Otter

生息地 : 東南アジア・インド・中国南部

最も体が小さいカワウソ。小さな爪がついていることがその名前の由来。一夫一妻制で家族を中心とした群れで暮らす。カニなどの硬い殻をもつ獲物をかみ砕くのに適した大きな臼歯を持つ。

アトアで会える コツメカワウソ

上：お浜 下：げんげん

展示場所：アトア4階SKYSHORE

お浜

2020年9月28日生まれ / メス

小柄でスリムな体つき。天真爛漫なおてんば娘。「破壊神」の異名を持ち、様々なものを噛むなどいたずらをするが、意外と臆病な一面も。

げんげん

2018年2月12日生まれ / オス

骨格がしっかりとした大きな体と顔回りのヒゲが特徴的なオス。人懐っこく、マイペースで食いしん坊。泳ぐのは苦手だが、現在練習中！

【AQUARIUM×ART atoa】

生きものが暮らすアクアリウムと舞台美術やデジタルアートが融合した劇場型アクアリウム。館内は洞窟や精霊の森など８つの独創的なテーマに別れ、まるで映画や舞台のワンシーンのような空間で約170種4,000点の生きものたちに出会えます。

・入場料：大人2,600円 小学生1,500円、幼児500円

・営業時間：10時～19時（最終入場18時30分）

・休館日：なし（メンテナンス休館日あり）

アトア 公式サイト(https://atoa-kobe.jp/)