交洋不動産株式会社

交洋不動産株式会社（代表取締役社長 阿部 勝義）は、株式会社北洋銀行（頭取 津山 博恒）と区分所有する北洋銀行本店ビル「北洋大通センター」ならびに、交洋不動産株式会社が保有・運営する「北洋ビル」において、2026年5月7日付で【ResReal（レジリアル）認証 水害版運用認証】を取得いたしました。本認証の取得は、北海道内で初であるとともに、銀行が所有する本店としては全国初の事例となります。

【認証結果】 ResReal認証

北洋大通センター ： GOLD ★★★★ （レジリエンスが大変高い）

北洋ビル ： SILVER ★★★ （レジリエンスが高い）

ResReal（レジリアル）認証は、一般財団法人日本不動産研究所を認証機関とする不動産レジリエンス評価制度であり、自然災害に対する立地や建物性能などのハード面に加え、災害時の備蓄体制や防災訓練の実施状況など、ソフト面も含めて総合的かつ定量的に評価するものです。今回取得した水害版運用認証では、河川氾濫による外水氾濫および市街地での集中豪雨に伴う内水氾濫を主な評価対象としています。なお、地震版認証についても、現在取得に向けた審査を進めています。

北洋銀行本店が入居する「北洋大通センター」は、電気・通信設備などの主要インフラ配置計画に加え、水防資器材の配備や定例的な防災訓練の実施など、建物の運用面を含めた取り組みが総合的に評価され、「GOLD（レジリエンスが大変高い）」の認証グレードを獲得しました。銀行本店として求められる業務継続性への配慮や災害対応力が、客観的な評価として示されたものです。また、1976年竣工で本年築50年を迎える「北洋ビル」についても、既存建物として実務上十分な水害対策レベルが確保されている点が評価され、「SILVER（レジリエンスが高い）」の認証を取得しました。

北洋銀行および交洋不動産は、今後もそれぞれの役割のもと、不動産の災害対応力や事業継続性の維持・向上に継続して取り組み、地域社会ならびにテナント利用者の皆さまに、より一層の安心・安全を提供してまいります。