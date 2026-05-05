長い歴史の中で培われた伝統、そこに宿る美意識が今なお息づく都「京都」に『焼肉うしごろ』が誕生。2026年5月30日（土）グランドオープン！

株式会社 サング

2026年5月30日（土）、8年連続ミシュランガイドの一つ星を獲得している株式会社サング（https://sangue.co.jp/(https://sangue.co.jp/)）は、関西地区2店舗目となる『焼肉うしごろ 京都店』をオープンいたします。

国産A5黒毛和牛のみを使用し、素材の力を最大限に引き出す料理と洗練された空間、そして細やかなサービスを通じて、京都に新たな焼肉体験を提案いたします。

〈ロケーション・デザインコンセプト〉

長い歴史の中で培われた伝統、そこに宿る美意識が今なお息づく都「京都」。

東山の風情あふれる立地に構える本店舗は、京都の歴史ある木造の京町家をそのまま活かし、その静謐な空気感とうしごろのモダンラグジュアリーを静かに融合させた空間です。

町家ならではの趣と、現代的な快適さが自然に溶け合い、訪れる人に心地よい余韻を残します。細部まで研ぎ澄まされた設えが、ここでの体験の質を静かに引き上げます。

素材設計に板井工務店（https://www.itai.co.jp/）板井氏、照明計画にはAPOLLO（https://apollo-aa.jp/）黒崎敏氏が参画。素材の質感と光と影の繊細なバランスを緻密に設計することで、空間全体の完成度を一段引き上げています。

過度な装飾を排し、光と影のコントラストで構成された空間は、料理を最も美しく引き立てる舞台。光は食材の質を際立たせ、影は余白と奥行きを生み出す。その緻密なバランスが、食体験そのものを高めます。全席プライバシーに配慮し、ゲストが料理とその時間に深く没入できる環境を追求しました。



〈コンセプト〉

国産黒毛和牛の中でも最高級とされるA5ランクのみを使用した焼肉。

素材を厳選し、繊細さにこだわった上品で深みがある味わいの逸品料理を心のこもった細やかなサービス、居心地の良さを追及したシンプルモダンが織りなす趣のある空間でご堪能いただけます。

圧倒的な“肉力”で食後の感動をお約束いたします。



〈京都店限定メニュー〉

京都店では、和の食材や技法を取り入れた限定メニューを用意いたしました。

和牛の新たな魅力を引き出す、ここでしか味わえない一皿を提案いたします。

車海老とからすみの和牛手巻き 1貫 1,800円

艶やかな和牛に、鮮度抜群の車海老とからすみを添えた贅沢な一貫。車海老の甘み、からすみのコク、赤身の凝縮した旨みが重なり合い、繊細にして奥深い味わいへと昇華します。

キャビアと牛コンソメ、和牛のタルタル 3,000円

口どけの良い赤身肉に、牛の旨みを凝縮したコンソメジュレと“黒い宝石”キャビアを重ねた一皿。塩味と旨みが幾重にも重なり、赤身の味わいをより深く引き立てます。

特選サーロインのしゃぶしゃぶ 3,400円

サーロインの甘みを引き立てるのは、昆布と鰹の一番出汁に鮎魚醤の発酵の旨みを重ねた特製出汁。九条ねぎの香りが後味に軽やかさを添え、余韻まで丁寧に広がります。

甘鯛と厳選和牛の石焼ごはん 2,800円

甘鯛と和牛に生姜を合わせ、熱々の石鍋でご提供。混ぜるほどに立ち上がる香ばしさに、生姜の香りと一番出汁の旨みが溶け合い、豊かな味わいが広がります。仕上げの柚子七味が、後味に鮮やかな彩りを添えます。

【店舗情報】

店舗名：焼肉うしごろ 京都店

所在地：京都府京都市東山区下河原通高台寺門前下河原町469番地１ 〒605-0825

アクセス：京阪本線 祇園四条駅1番出口 徒歩12分

電話番号：075-531-2955 ※2026年5月11日（月）開通予定

営業時間：

月：17:00～23:00（22:00 L.O.）

火～金：11:00～15:00（14:00 L.O.） / 17:00～23:00（22:00 L.O.）

土日祝：11:00～23:00（22:00 L.O.）

席数：84席（完全個室6部屋 最大10名様・BOX8卓 最大6名様）

定休日：年中無休

WEB予約［2026年5月5日（火）予約受付開始予定］：https://www.tablecheck.com/shops/ushigoro-kyoto/reserve/



※表示価格はすべて税込です。

※プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

株式会社サング

2011年4月「焼肉うしごろ 西麻布本店」オープン以来、A5ランクの黒毛和牛を中心にセレクトした最高級のお肉とこだわりの逸品を通じて、お客様に驚きと感動を提供しています。配信日現在、多様化するお客様のニーズやライフスタイルに合わせて7ブランド計19店舗（東京都：17店舗・横浜市：1店舗・大阪市：1店舗）を展開し、「肉割烹 上」は8年連続ミシュランガイドの一つ星を獲得しています。



※株式会社 サング（https://www.sangue.co.jp/）

●公式 Instagram（https://www.instagram.com/ushigoro_yakiniku）

●公式 YouTube（https://www.youtube.com/@sangue2011）

●公式 TikTok（https://www.tiktok.com/@ushigorogroup）

●公式 Xアカウント（https://x.com/ushigoro_group）