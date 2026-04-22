株式会社YTE(本社：大阪府大阪市)は、アニメ「僕のヒーローアカデミア」の新商品『アニメ10周年記念 リバイバルシリーズ』を2026年9月下旬より発売いたします。(※一部フェアなどで先行販売の可能性がございます。)

これまでYTEが発売してきた「僕のヒーローアカデミア」歴代の描き下ろしビジュアル【127種】を使用した商品をご用意いたしました。歴史を感じながら楽しめるシリーズです。





アニメ10周年記念リバイバルシリーズ





●商品概要

アイテムは、透明部分に背景を透かして写真を撮れるトレーディングクリアアートカード、スマホケースの中などにも入れやすいサイズ感のトレーディングステッカー、飾ってコレクションしやすいポストカードセットがラインナップ。

どれも集めてコレクションを楽しめるシリーズとなっております。ぜひお手元でお楽しみください。





トレーディングクリアアートカード





商品名：トレーディングクリアアートカード(1パック3枚入り) vol1～vol3

価格 ：各950円＋税

仕様 ：1BOX：15パック入り

1パック：ランダム3枚入り

【vol1.41種】【vol2.41種】【vol3.45種】

本体 ：約W129×H72(mm)／素材：PP





トレーディングステッカー





商品名：トレーディングステッカー(1パック3枚入り) vol1～vol3

価格 ：各600円＋税

仕様 ：1BOX：15パック入り

1パック：ランダム3枚入り

【vol1.41種】【vol2.41種】【vol3.45種】

本体 ：約W50×H50(mm)／素材：紙・シール





ポストカードセット





商品名：ポストカードセット(10枚入り) A・B

価格 ：各1,200円＋税

仕様 ：1パック10枚セット

本体 ：約W100×H148(mm)／素材：紙









●販売時期

2026年9月下旬より順次発売予定

※お届けする時期より前に一部店舗にて先行販売を行う場合がございます。

また、店舗での販売については納品の都合上、必ずしもお求めのグッズを入手できない可能性があります。あらかじめご了承ください。









●販売場所

全国のアニメショップ及びアニメグッズ通販サイトにて販売予定









●注意事項

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※トレーディング商品は1セットで全種類が揃わない場合もあります。

キャラクターをご指定いただくことはできません。

※複数お買い求めいただいても同じキャラクターが重複する場合がございます。









●作品概要

コミックスシリーズの世界累計発行部数1億部を突破！10年にわたり「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)で連載、堀越耕平による大人気コミックを原作としたアニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約8割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。

事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵＜ヴィラン＞から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久“デク”とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく！

2016年4月スタートの第1期を皮切りに、2025年のFINAL SEASONまでに計8期・全170話が放送され、劇場版も4作公開。

現在、各動画配信プラットフォームで配信中！

https://heroaca.com/#index

https://heroaca.com/10thanniversary/





＜権利表記＞

アニメ『僕のヒーローアカデミア』

フル表記：(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

短縮表記：(C) KH/S, MP





＜YTE＞

公式サイト ： https://www.yte.co.jp/asobi/

ECサイト ： https://yte-ec.com/

https://yte-ec.com/shops/hiroakarevival

公式Xアカウント： @AsobiFactory