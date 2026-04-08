チャミスル、グローバルサポータープログラム「チャミスル・グローバルエージェント」の募集を開始

4月8日より応募受付開始――各地域の視点からチャミスル体験を発信するクリエイターを募集

ソウル（韓国）、2026年4月8日 /PRNewswire/ -- 世界No.1の韓国焼酎ブランドチャミスルは、グローバルサポータープログラム**「チャミスル・グローバルエージェント」**の参加者募集を開始する。本プログラムは、ファンをブランドの語り手へとつなぎ、世界各地の視点からチャミスルの魅力を発信するコミュニティづくりを目的としている。



JINROは4月8日より、グローバルサポータープログラム「JINRO GLOBAL AGENT」の募集を開始する。本プログラムでは、クリエイターがそれぞれの地域ならではの視点からJINRO体験を発信していく。



従来の単発的なキャンペーンとは異なり、本プログラムではチャミスルをグローバル消費者の日常や文化的な会話の中に自然に溶け込ませることを目指す。ライフスタイルを起点としたコンテンツを通じて、ブランドと地域コミュニティのつながりをより深めていく。

チャミスル・グローバルエージェントは、単なる商品プロモーションにとどまらない取り組みだ。参加者が自身の視点からチャミスル体験を発信することで、ブランドと地域コミュニティをつなぐ架け橋となり、共感を呼ぶコンテンツの創出とチャミスルのグローバルな接点拡大につなげていく。

ハイト眞露 海外事業本部長のファン・ジョンホ専務は、次のように述べている。

「チャミスル・グローバルエージェントは、単なるプロモーション協業プログラムではなく、ブランド、参加者、そして参加者が属するコミュニティとの双方向コミュニケーションを生み出すための取り組みです。これにより、世界中の消費者との長期的な関係を構築・強化していくうえで重要となる、リアルなインサイトも得られると考えています。」

チャミスル・グローバルエージェント プログラム概要

選ばれたエージェントは、約3か月間にわたり本プログラムに参加し、さまざまなコンテンツ制作活動に取り組む。活動内容には、各市場共通で実施されるグローバルミッションと、各地域の特性に合わせて設計されたローカルミッションが含まれる。

グローバルミッション

チャミスルのコアブランドメッセージを一貫して発信することを目的としたミッション

ローカルミッション

各地域の季節トレンドや文化的背景、ライフスタイルに合わせて設計されたミッション

参加者はこれらのミッションを通じて、自身の視点からチャミスルの魅力を紹介し、自然でオーセンティックなコンテンツを生み出していく。

またエージェントには、ミッション完了時の特典として、チャミスル新商品の先行体験機会やチャンネル成長支援、さらに優れた活動に対する追加インセンティブなどが提供される予定だ。

応募方法

応募受付は4月8日より、チャミスル・グローバルエージェント公式ページにて開始される。

応募資格は、法定飲酒年齢に達しており、主要なソーシャルメディアチャンネルを積極的に運営している人。応募者は、コンテンツのクオリティや継続的な活動実績、ブランドとの適合性など、複数の観点から総合的に審査される。今回の募集は、日本、フィリピン、ベトナムを対象としており、今後は他の市場への展開も検討している。

詳細および応募については、以下の公式ページを参照。

www.jinro-global.webflow.io/agent-en

チャミスルについて

チャミスルは、単なる飲み物の枠を超え、国やコミュニティ、人と人との会話をつなぐ文化的コネクターとして世界中で親しまれている。

チャミスルFresh、チャミスルオリジナルに加え、チャミスルグレープフルーツ 、マスカット、すもも、ストロベリー、ピーチ、レモン。さらにチャミスル MELON LIMITED EDITIONまで、多彩なラインアップを展開し、世界中の消費者とつながっている。



JINRO GLOBAL AGENTの応募受付は4月8日より開始される。選ばれたクリエイターは、それぞれの地域市場において、JINROが日常や文化とどのようにつながっているかを発信していく。



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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