レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 変電所自動化市場2035年までに825億6000万米ドル規模へ拡大予測 次世代スマートグリッド革新を牽引するCAGR6.50％成長
変電所自動化市場は、2025年に439億8000万米ドルから2035年までに825億6000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）は6.50％となっています。この市場は、電力の生成、送電、配電における重要な役割を担っており、電力の信頼性と効率を確保するための高度な技術が導入されています。特に、インテリジェント電子デバイス（IED）やプログラマブルロジックコントローラ（PLC）、通信モジュールなどのハードウェアセグメントが市場の成長を牽引しています。これらの技術は、変電所の運用自動化と監視の能力向上に貢献し、送電網の安全性と効率を高める重要な要素です。
市場を牽引する要因：電力需要の増加
変電所自動化市場の主な推進要因は、電力需要の増加です。人口増加、都市化、産業化により、電力需要は急速に拡大しています。特に、大都市圏への人口移動や産業の成長により、電力消費量が増加しています。この需要の増加に対応するためには、効率的な電力の発電、送電、配電が必要であり、変電所自動化はこの課題を解決するための鍵となります。自動化技術の導入により、電力の流れの監視と最適化が可能となり、供給の信頼性と効率を向上させます。これにより、市場は予測期間中に持続的に成長すると予想されています。
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市場の制約要因：サイバーセキュリティの懸念
変電所自動化の導入において、サイバーセキュリティの問題は大きな懸念材料となっています。デジタル化が進むことで、変電所はサイバー攻撃のターゲットになりやすく、これが電力網の安定性を脅かす可能性があります。サービス拒否攻撃（DoS）、マルウェア感染、不正アクセス、データ侵害などのサイバー脅威に対して、変電所の自動化システムは非常に脆弱です。サイバー攻撃によって停電や設備損傷が引き起こされ、最悪の場合、公共の安全にも深刻な影響を及ぼす恐れがあります。したがって、このリスクへの対応が市場成長の主要な制約要因となっており、効果的なセキュリティ対策の導入が求められています。
市場機会：送電網セキュリティの強化
送電網のセキュリティ強化は、変電所自動化市場における重要な機会です。特にサイバーセキュリティに対する脅威が増大する中で、変電所自動化はリアルタイムの監視機能や異常検出能力を提供し、セキュリティリスクを軽減します。高度な監視システムにより、変電所内の電圧や電流、機器の状態などのデータがリアルタイムで収集され、異常が発見された際には即座に対応することが可能です。このような機能は、システムの信頼性を高め、サイバー攻撃のリスクを最小限に抑えることができます。送電網のセキュリティ向上は、変電所自動化の導入を加速させ、市場成長をさらに促進する要因となります。
主要企業のリスト：
● ABB
● Cooper Industries
● Eaton Corporation
● General Electric
● Grid Net
● Larsen & Toubro Limited
● Power system Engineering
● SAE IT-Systems GmbH & Co.KG
● Schneider Electric
● Siemens AG
● Tropos Network Ltd.
● Others
市場セグメンテーションとハードウェアの重要性
変電所自動化市場において、ハードウェアセグメントは収益面で主導的な役割を果たしています。インテリジェント電子デバイス（IED）やプログラマブルロジックコントローラ（PLC）などのハードウェアコンポーネントは、変電所の運用を効率的に支援し、システムの監視と制御を強化します。これらのデバイスは、変電所内の設備状態のリアルタイム監視を可能にし、設備故障を早期に発見して予防措置を取ることができます。これにより、運用の信頼性と効率が向上し、結果として市場の成長を促進しています。
市場を牽引する要因：電力需要の増加
変電所自動化市場の主な推進要因は、電力需要の増加です。人口増加、都市化、産業化により、電力需要は急速に拡大しています。特に、大都市圏への人口移動や産業の成長により、電力消費量が増加しています。この需要の増加に対応するためには、効率的な電力の発電、送電、配電が必要であり、変電所自動化はこの課題を解決するための鍵となります。自動化技術の導入により、電力の流れの監視と最適化が可能となり、供給の信頼性と効率を向上させます。これにより、市場は予測期間中に持続的に成長すると予想されています。
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市場の制約要因：サイバーセキュリティの懸念
変電所自動化の導入において、サイバーセキュリティの問題は大きな懸念材料となっています。デジタル化が進むことで、変電所はサイバー攻撃のターゲットになりやすく、これが電力網の安定性を脅かす可能性があります。サービス拒否攻撃（DoS）、マルウェア感染、不正アクセス、データ侵害などのサイバー脅威に対して、変電所の自動化システムは非常に脆弱です。サイバー攻撃によって停電や設備損傷が引き起こされ、最悪の場合、公共の安全にも深刻な影響を及ぼす恐れがあります。したがって、このリスクへの対応が市場成長の主要な制約要因となっており、効果的なセキュリティ対策の導入が求められています。
市場機会：送電網セキュリティの強化
送電網のセキュリティ強化は、変電所自動化市場における重要な機会です。特にサイバーセキュリティに対する脅威が増大する中で、変電所自動化はリアルタイムの監視機能や異常検出能力を提供し、セキュリティリスクを軽減します。高度な監視システムにより、変電所内の電圧や電流、機器の状態などのデータがリアルタイムで収集され、異常が発見された際には即座に対応することが可能です。このような機能は、システムの信頼性を高め、サイバー攻撃のリスクを最小限に抑えることができます。送電網のセキュリティ向上は、変電所自動化の導入を加速させ、市場成長をさらに促進する要因となります。
主要企業のリスト：
● ABB
● Cooper Industries
● Eaton Corporation
● General Electric
● Grid Net
● Larsen & Toubro Limited
● Power system Engineering
● SAE IT-Systems GmbH & Co.KG
● Schneider Electric
● Siemens AG
● Tropos Network Ltd.
● Others
市場セグメンテーションとハードウェアの重要性
変電所自動化市場において、ハードウェアセグメントは収益面で主導的な役割を果たしています。インテリジェント電子デバイス（IED）やプログラマブルロジックコントローラ（PLC）などのハードウェアコンポーネントは、変電所の運用を効率的に支援し、システムの監視と制御を強化します。これらのデバイスは、変電所内の設備状態のリアルタイム監視を可能にし、設備故障を早期に発見して予防措置を取ることができます。これにより、運用の信頼性と効率が向上し、結果として市場の成長を促進しています。