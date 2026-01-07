株式会社ローソン(本社：東京都品川区、代表取締役 社長：竹増 貞信)は、2026年1月13日(火)から、「ご当地！うまいもん祭」と題して、各地のご当地食材やソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”や、地元の名店による監修・ご当地食材を使用した商品などを北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売いたします。





中国・四国地区のローソン店舗(約1,550店：2025年9月末時点、山口県下関市の一部地域除く)では、『からあげクン いろり山賊監修 山賊味』のほか、デミカツチャーハンや山賊焼サンド、地元食材を使用したベーカリーなど計8品を発売いたします。





ご当地！中国・四国 うまいもん祭





ローソンは、これまで、地域食材を活用した商品の開発や、地元の人気店とのコラボレーション商品を積極的に展開してまいりました。

今回、「祭り」という名称の通り、多彩にラインアップしたご当地グルメをお祭り感覚でお楽しみいただくことで、地域の魅力をマチのローソンから発信し、ニッポン全国のマチを元気に盛り上げてまいります。









★ご当地！中国・四国 うまいもん祭 商品一覧(8品)★

商品名 ：からあげクン いろり山賊監修 山賊味

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：298円

商品説明：

観光客や地元の方でにぎわう山賊焼の名店「いろり山賊」監修のもと、焦がし醤油の風味をきかせたからあげクンです。





からあげクン いろり山賊監修 山賊味





商品名 ：肉三昧！！ 山賊焼サンド

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：484円

商品説明：

観光客や地元の若者でにぎわう「いろり山賊」監修のもと、食べ応えのある鶏もも肉を豪快にかぶりつくサンドイッチに仕上げました。





肉三昧！！ 山賊焼サンド





【「いろり山賊」とは】

山口県にあるお食事処「いろり山賊」は、若鶏を炭火で焼いてタレを絡めて食べる「山賊焼」が人気のお店です。





商品名 ：おにドッグ(ウインナー＆焼そば)

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：451円

商品説明：

豪快にかぶりついて食べるユニークなおにぎりです。ロングウインナーと甘めのソースで味付けした焼そばをまるでホットドッグのようにはさみました。





おにドッグ(ウインナー＆焼そば)





商品名 ：デミカツチャーハン！

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：697円

商品説明：

大盛チャーハンの上に岡山県のご当地グルメの「デミカツ」を乗せました。食べ応え充分なボリュームのある弁当です。





デミカツチャーハン！





商品名 ：まぜて味知なるうどん

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：646円

商品説明：

スパイシーなカレーと濃厚なカルボナーラソースの2つの味が楽しめるうどんです。また、混ぜて味変を楽しむことができ、さらに美味しく召し上がっていただけます。





まぜて味知なるうどん





商品名 ：チョコにおぼれた大きなメロンパン(蒜山ジャージー牛乳使用)

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：265円

商品説明：

大きなメロンパンをチョコでコーティングしました。さらに、中にはチョコチップとチョコホイップクリームをサンドし、外も中もチョコづくしの仕立てです。生地には、岡山県の蒜山(ひるぜん)ジャージー牛乳を使用しています。





チョコにおぼれた大きなメロンパン(蒜山ジャージー牛乳使用)





商品名 ：バキバキ食感のクッキーサンド(あずき＆蒜山ジャージー牛乳入りクリーム使用)

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：232円

商品説明：

バキバキした食感のクッキーを、スティック状のスイーツに仕立てました。あんこをまぜたクリームをサンドし、あずきをトッピングしました。クリームには岡山県の蒜山(ひるぜん)ジャージー牛乳を使用しています。





バキバキ食感のクッキーサンド(あずき＆蒜山ジャージー牛乳入りクリーム使用)





商品名 ：焼豚玉子まん

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：205円

商品説明：

四国地区で人気の焼豚玉子飯を中華まんにアレンジしました。甘辛たれの焼豚と卵黄ソースの相性は抜群です。中華まん什器で販売します。





焼豚玉子まん





■ご参考サイト

ローソン公式サイト： https://www.lawson.co.jp/index.html

キャンペーンサイト： https://www.lawson.co.jp/lab/campaign/umaimonmatsuri/









■注意事項

※発売商品は数量限定・無くなり次第終了となります。

※店舗によって商品の品揃えが異なる場合がございます。