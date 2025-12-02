明治36年創業の大手カレンダーメーカー、株式会社トーダン(代表取締役社長：強口 邦雄／所在地：東京都荒川区／ https://www.todan.co.jp/ )は、2026年版カレンダーを発売しました。2026年の日々の生活をこころ豊かに過ごせるよう、癒しを与えてくれる日本の美しい風景を切り取ったカレンダーの中から、特におすすめの3商品をご紹介します。





トーダン2026年おすすめカレンダー





(左)巡りゆく風景-土門拳作品集- (中)奇跡の絶景-開運を招く風景- (右)山水有情





(1) 「巡りゆく風景―土門拳作品集―」

リアリズム写真を確立した写真界の巨匠 土門拳氏の風景写真を収録したカレンダー。土門拳氏の芸術は、日本の美、日本人の心を写しきったところにあると言われています。当商品は、土門拳氏が巡った先で出会った風景写真を、著書の言葉とともに掲載。写真の魅力をより深く感じることができます。





【撮影地】

1-2月 『桃山の風韻』 栃木県 日光市

3-4月 『椿寺の五色八重椿根元』 京都 地蔵院

5-6月 『岩つつじ』 鹿児島 屋久島

7-8月 『雨蛙』 岐阜 美濃市

9-10月 『白壁の影』 京都

11-12月 『薬師寺遠望』 奈良 七条大池





巡りゆく風景―土門拳作品集― 1-2月 桃山の風韻(栃木県日光市)





巡りゆく風景―土門拳作品集― 11-12月 薬師寺遠望(奈良七条大池)





(2) 奇跡の絶景-開運を招く風景-

「奇跡」と呼ばれる、季節、時間、天気等の条件が揃ったときにしか見られない瞬間を切り取った日本風景のカレンダー。その瞬間は、年に数回、または数年に一度しか見られない貴重で美しいものです。写真部分はフイルム素材に印刷することで、紙では表現が難しい透明感や色の奥行き、深みのある、臨場感あふれる風景写真を楽しむことができます。





【撮影地】

1-2月 『タンチョウと霧氷の華』釧路湿原国立公園 北海道

3-4月 『野平の一本桜と天の川』白馬村 長野

5-6月 『世界最大級の絶景「渦潮」』鳴門海峡 徳島

7-8月 『富士と輝く虹の輪「ハロー」』富士河口湖町 山梨

9-10月 『雲の大瀑布「滝雲」』魚沼市 新潟

11-12月『幻想的な光の演出「ジュエリーアイス」』豊頃町 北海道





奇跡の絶景-開運を招く風景- 1-2月 タンチョウと霧氷の華(北海道)





奇跡の絶景-開運を招く風景- 3-4月 野平の一本桜と天の川(長野)





(3) 山水有情

今では大変貴重な茅葺屋根の建物や集落など、日本の古き良き里山の風景を集めて収録したカレンダー。

風景写真部分は上下の黒い帯によって映画の中のワンシーンのようにデザインされ、華やかな風景写真では感じられない素朴な美しさは、生活空間に溶け込み、癒しを与えてくれます。





【撮影地】

1-2月 雪晴れの茅葺き民家 山梨

3-4月 春の古民家 滋賀

5-6月 植田輝く合掌造り集落 富山

7-8月 盛夏のかやぶきの里 新潟

9-10月 コスモスと茅葺小屋 鳥取

11-12月 秋色に染まる白川郷 岐阜





山水有情 1-2月 雪晴れの茅葺き民家(山梨)





山水有情 7-8月 盛夏のかやぶきの里(新潟)





今年を振り返ると、気候変動による大災害、自然環境や動物との共生、政治や経済の激変、また一方で、世界で活躍する日本人野球選手などの明るい話題もありました。2026年を間近に控え、改めて一人一人が日本のよさを考える時代の中で、誇るべき美しい風景に畏敬の念をもち、またその風土に根付いた文化や歴史を大切にしたいという思いからご紹介する商品です。

当社では、今後も生活文化創造企業として、“くらしを豊かに こころを豊かに”を企業理念に、日々の生活に「楽しさ」や「優しさ」を届け、社会、文化に貢献できる商品づくりを目指してまいります。









■商品概要

●巡りゆく風景-土門拳作品集-(2026年版)

品番 ： TD-30736

価格 ： 1,760円(税込)

商品サイズ ： H598×W425mm

商品購入ページ： https://www.tdnetshop.com/view/item/000000000843

クレジット表記： (C)土門拳写真研究所





●奇跡の絶景-開運を招く風景-(2026年版)

品番 ： TD-504

価格 ： 3,740円(税込)

商品サイズ ： H750×W504mm

商品購入ページ： https://www.tdnetshop.com/view/item/000000000571





●山水有情(2026年版)

品番 ： TD-703

価格 ： 1,870円(税込)

商品サイズ ： H600×W425mm

商品購入ページ： https://www.tdnetshop.com/view/item/000000000160









販売ルート ： トーダン公式オンラインショップほか

会社HP ： https://www.todan.co.jp/

企画・制作 ： 株式会社トーダン

クレジット表記： (C)TODAN