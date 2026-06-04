中目黒で“648通り”の「雪見だいふく」が味わえる！ 体験型店舗が期間限定オープン
テイクアウト専門カフェ「my雪見だいふく」が、6月17日（水）から9月23日（水）の3ヵ月限定で、東京・中目黒にオープンすることが発表された。
【写真】648通りからどれを選ぶ？ 「my雪見だいふく」カスタムメニュー一覧
■2個まで選択可能
今回登場する「my雪見だいふく」は、「雪見だいふく」のカスタマイズ体験や季節ごとに変わる「スペシャルメニュー」、老舗茶舗とのコラボドリンクやグッズ購入を楽しめる体験型店舗。
自分だけのオリジナル「雪見だいふく」が作れる「my雪見だいふく」体験のカスタムは648通り。8種のアイスと18種のトッピング＆仕上げを選ぶと、店舗で一つ一つ手づつみで仕上げて提供してくれる。なお、オリジナルメニューは2個選ぶことが可能だ。
また、営業期間中は、6・7月の初夏、8月の真夏、9月の残暑の3回にわたり、季節に合わせた「スペシャルメニュー」を用意。6月と7月は、紫陽花のカラーをイメージし、フローズンヨーグルト×ブルーベリーソース×クッキークランブルを合わせた一品が数量限定で販売される。
さらに、老舗茶舗「放香堂」の日本茶や「放香堂加琲」のアイスコーヒーといったドリンクメニューや、“雪見うさぎ”デザインのグッズも豊富にそろう。
なお、本店舗は来店6日前の0時から最大2枠まで予約が可能だ。
【写真】648通りからどれを選ぶ？ 「my雪見だいふく」カスタムメニュー一覧
■2個まで選択可能
今回登場する「my雪見だいふく」は、「雪見だいふく」のカスタマイズ体験や季節ごとに変わる「スペシャルメニュー」、老舗茶舗とのコラボドリンクやグッズ購入を楽しめる体験型店舗。
自分だけのオリジナル「雪見だいふく」が作れる「my雪見だいふく」体験のカスタムは648通り。8種のアイスと18種のトッピング＆仕上げを選ぶと、店舗で一つ一つ手づつみで仕上げて提供してくれる。なお、オリジナルメニューは2個選ぶことが可能だ。
さらに、老舗茶舗「放香堂」の日本茶や「放香堂加琲」のアイスコーヒーといったドリンクメニューや、“雪見うさぎ”デザインのグッズも豊富にそろう。
なお、本店舗は来店6日前の0時から最大2枠まで予約が可能だ。