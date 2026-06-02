すとぷり結成10周年記念日に特番放送決定！フジテレビの様々な番組にも登場

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すとぷりの結成10周年を記念した特別番組『すとぷり10周年 LIVE Selection “Here We Go!!” さいたまスーパーアリーナ』が、フジテレビにて6月4日24時50分より放送決定。さらに、『めざましテレビ』『ノンストップ！』『STAR』にも出演し、すとぷりの魅力をたっぷり届ける。

■『STAR』では実写出演（顔スタンプ）による10周年SPメドレー披露

2.5次元アイドルとして史上初となる『NHK紅白歌合戦』（2023年・第74回）への出場を果たし、さらに全国5大ドームツアーを制覇するなど、圧倒的人気を誇る、すとぷり。YouTube公式チャンネルの登録者数は440万人を超え、動画総再生回数は111億回超え（2026年5月時点）を記録するなど、幅広い世代から支持を集めている。

2016年に結成されたすとぷりは、6月4日に結成10周年を迎える。そして6月4日は、一般社団法人日本記念日協会によって正式登録もされている「すとぷりの日」。記念すべき結成10周年当日に、すとぷりが朝からフジテレビの様々な番組に登場することが決定した。

深夜放送の特別番組『すとぷり10周年 LIVE Selection “Here We Go!!” さいたまスーパーアリーナ』では、2023年にさいたまスーパーアリーナで開催されたライブ映像を地上波初放送するとともに、すとぷりメンバーによるあらたなコメントも届ける。

4月にスタートした音楽番組『STAR』への出演も決定し、すとぷりメンバーの莉犬、るぅと、ころん、さとみ、ジェルと上垣アナとのトークをはじめ、初の歌番組での実写出演（顔スタンプ）による10周年スペシャルメドレーを披露。「大好きになればいいんじゃない？」から「アモーレ・ミオ」、そして「スキスキ星人」へとつなぐ、この日限りのスペシャルステージに注目だ。

■番組情報

フジテレビ系『めざましテレビ』

06/04（木）05:25～09:00 ※VTR出演

フジテレビ系『ノンストップ！』

06/04（木）09:00～11:30 ※VTR出演

フジテレビ系『STAR』

06/04（木） 19:00～20:00

フジテレビ系『すとぷり10周年LIVE Selection “Here We Go!!” さいたまスーパーアリーナ』

06/04（木）24:50～25:50 ※関東ローカル

■関連リンク

すとぷり OFFICIAL SITE

https://strawberryprince.stpr.com/