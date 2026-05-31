免許不要で30kg積める4輪EV！ ブレイズ「BLAZE e-CARGO」

記事ポイント 16歳以上であれば免許不要で公道を走れる4輪電動車『BLAZE e-CARGO』が販売開始地上高約550mmの低床荷台に最大30kgを積載でき、航続距離はバッテリー1本で約50km84回払いで月々8,500円から導入可能、2台同時購入で5%割引のペア割も設定 16歳以上であれば免許不要で公道を走れる4輪電動車『BLAZE e-CARGO』が販売開始地上高約550mmの低床荷台に最大30kgを積載でき、航続距離はバッテリー1本で約50km84回払いで月々8,500円から導入可能、2台同時購入で5%割引のペア割も設定

免許返納後の移動手段と、工場・農業現場での運搬効率化という2つの課題に同時に応える電動車両が登場します。

ブレイズが販売を開始した4輪電動車『BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）』は、2023年の道路交通法改正で新設された「特定小型原動機付自転車」に該当し、16歳以上であれば運転免許なしで公道を走行できます。

積載機能を備えた電動モビリティという新しいカテゴリーの車両で、2026年9月の出荷が予定されています。

ブレイズ「BLAZE e-CARGO」





商品名：BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）販売価格：税別498,000円（税込547,800円）お届け予定：2026年9月車両区分：特定小型原動機付自転車定格出力：0.5kW（500W）航続距離：約50km（バッテリー1本）／追加バッテリーで最大約100km最大積載量：30kg登坂能力：勾配17°（約31%）車両重量：約100kgサイズ：全長1,900mm × 全幅600mm × 全高1,260mmカラー：オリーブ、ブラック、ホワイト

『ブレイズ イーカーゴ』は、4輪構造による高い走行安定性と最大30kgの積載能力を両立した電動車両です。

全長1,900mm × 全幅600mmのコンパクトな車体は、乗用車1台分のスペースに4台を収められるサイズで、都市部の限られた駐車スペースにも対応します。

電気のみで走行するためガソリンもエンジンオイルも不要で、燃料価格の変動に左右されにくいランニングコストが特長です。

500Wモーターは勾配17°（約31%）の登坂能力を持ち、荷物を積んだ状態でも坂道での走行が可能です。

バッテリー1本あたりの航続距離は約50kmで、オプションの追加バッテリーを使用すると最大約100kmまで拡張できます。

バッテリーは本体から取り外して充電することも、車体に装着したまま家庭用100Vコンセントから充電することもできます。

特定小型原付という新しい車両区分





特定小型原動機付自転車は、2023年の道路交通法改正により新設された車両区分です。

16歳以上であれば運転免許なしで公道走行が可能で、最高速度は20km/h（歩道走行時は6km/h）に設定されています。

ナンバープレートの取得と自賠責保険への加入が必要で、ヘルメットの着用は努力義務（着用推奨）とされています。

『ブレイズ イーカーゴ』は現在、国土交通省の性能等確認制度への申請に向けて準備を進めており、2026年5月末の取得を目標としています。

この認定により、特定小型原付としての公道使用がより明確に位置づけられます。

30kg積載の荷台と走行性能





地上高約550mmの低床荷台には最大30kgの積載が可能で、買い物かごであれば2個分を並べて置けるスペースがあります。

近距離の買い物から工場内の資材運搬、農業での収穫物の搬送まで、これまでの電動モビリティでは難しかった「運ぶこと」を前提とした設計が採用されています。





荷台の広さは日常の買い物袋や段ボール箱など、まとまった量の荷物をそのまま積める実用的なサイズです。

4輪構造が積載時の安定性を支えており、重心が低く保たれています。





搭載する500Wモーターは勾配17°の坂道にも対応し、住宅地の傾斜や施設内の段差でも安定した走行が可能です。





充電は家庭用100Vコンセントから行えるため、特別な設備を必要としません。

バッテリーを取り外して屋内で充電することも可能で、駐車場に充電設備がない環境にも対応します。

安全機能と操作性





起動時には自動ロックが作動し、意図しない発進を防ぎます。

荷物の積み下ろし中や一時停止時の安全確保に役立つ機能です。





バック機能を装備しており、狭い通路や駐車スペースでの切り返しをスムーズに行えます。

座席位置は体格や姿勢に合わせて調整できるため、幅広い年齢層が無理なく運転できます。





サイドブレーキで車体をロック





駐車時はサイドブレーキで車体を固定します。

電源の操作には物理的な鍵を使用せず、専用のNFCチップをモニターにかざすだけでオン・オフが切り替わる方式を採用しており、鍵の差し込みや抜き忘れの心配がありません。





分割購入プランの概要





ショッピングクレジット（分割払い）を利用した購入に対応しており、最大84回払いが選択できます。

84回払いの場合は初回11,679円、2回目以降は月々8,500円で導入が可能です。

車体価格は税込547,800円で、個人利用から法人導入まで対応しています。





4台同時購入の法人割4：1台あたり税込493,020円（10%割引）





複数台同時購入には割引が適用されます。

2台同時のペア割では1台あたり税込520,410円（5%割引）、4台同時の法人割4では1台あたり税込493,020円（10%割引）となります。

法人導入時にはコーポレートカラーへのカスタマイズにも対応しています。





カラーはオリーブ、ブラック、ホワイトの3色を展開しています。

活用シーンと保証制度





日常の買い物や近距離移動をはじめ、物流・工場での構内移動、農業での収穫物や耕具の搬送、施設内の広域巡回、キャンプ場でのサイト間荷物運搬、ゴルフ場でのコース内移動と備品運搬など、幅広い場面での活用が想定されています。

「小型・安定性・積載性」を兼ね備えた構造から、”小さな軽トラ”として位置づけられており、従来のセニアカーでは補えなかった積載性と移動範囲を持つ免許返納後の高齢者向け移動手段としても注目されています。





保証期間は購入から1年間（走行距離3,000km以内）で、フレーム・バッテリー・ACアダプター・モーター・コンピューター・灯火類・モニター・スロットルグリップ・ホーン・その他機械式部品が保証対象です。

消耗品は国内で在庫管理されており、トラブル発生時の迅速な部品供給体制が整えられています。

16歳以上であれば免許不要で最大30kgを積み、勾配17°の坂道を走行できる4輪電動車は、個人の日常使いから農業・物流・施設管理の業務用途まで、これまでの電動モビリティでは対応しきれなかった領域をカバーします。

オリーブ・ブラック・ホワイトの3色展開に加え、法人向けのカスタマイズカラーにも対応し、2026年9月の出荷が予定されています。

ブレイズ「BLAZE e-CARGO」の紹介でした。

よくある質問

Q. BLAZE e-CARGOの運転に必要な手続きは何ですか？

A. 特定小型原動機付自転車に該当するため、16歳以上であれば運転免許は不要です。

ただし、ナンバープレートの取得と自賠責保険への加入が必要です。

ヘルメットは努力義務（着用推奨）とされています。

Q. バッテリーの充電方法と航続距離はどのくらいですか？

A. バッテリーは本体から取り外しての充電と、車体に装着したまま家庭用100Vコンセントからの充電の両方に対応しています。

バッテリー1本あたりの航続距離は約50kmで、追加バッテリーのオプションを使用すると最大約100kmまで拡張できます。

Q. 複数台購入時の割引内容と条件はどのようなものですか？

A. 2台同時購入のペア割では1台あたり税込520,410円（5%割引）、4台同時購入の法人割4では1台あたり税込493,020円（10%割引）が適用されます。

割引の詳細条件は公式サイトに掲載されています。

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