◆男子プロゴルフツアー▽ミズノオープン 第３日（３０日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ、７４８０ヤード、パー７２）

２位で出た米沢蓮（ＬＡＮＤ ＣＡＲＲＹ）が３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算１４アンダー。３位に後退したが、首位と３打差をキープした。

Ｖ圏内に踏みとどまった米沢だったが、ホールアウト後の表情は晴れなかった。「ドライバーが壊れました。フェースの上の方が割れていました」。最終１８番でティーショットを放った後に確認したら判明したといい「（最後まで）いい球が出ていたので影響はなかった。おそらく後半だと思うけど、いつ壊れたのかは分からないんです」と明かした。

予期せぬハプニングは、これで３日連続となった。初日は６番パー５の第２打がヤシの木の中に入り、ロストボールに。２日目は１２番パー４の第２打をラフから打とうとバックスイングを開始した際にボールが動いたように感じ、自ら競技委員を呼んで１罰打を申し出る“トラブル”に見舞われていた。「今日は何もなく終われると思ったんですが…。平和に終われなかった」とポツリ。「明日は何が起きるのかな」と不安そうな表情を浮かべた。

最終日は２本持ってきているスペアのドライバーうち１本を新たな相棒にしなければならなくなった。まだ握ったことがないそうで、取材対応を終えると「試打会に行ってきます」と足早に練習場へ向かった。