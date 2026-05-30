◆女子プロゴルフツアー リゾートトラストレディス第３日（３０日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）

メジャー１勝を含むツアー通算４勝の神谷そら（郵船ロジスティクス）が大会コース記録タイの６５で回り、通算８アンダーで、１５位から首位に急浮上した。今季メジャー初戦のワールドレディスサロンパスカップを制した河本結（リコー）、「パーフェクト・バニー（完璧なうさぎ）」の愛称を持つ韓国のイ・イェウォン、初優勝を目指す政田夢乃（なないろ生命）が２打差の２位に続く。

首位タイからスタートした都玲華（大東建託）は、１バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７７と苦しみ、通算イーブンパーで２１位と大きく後退した。

「ミヤコレ」の愛称を持ち、ツアー屈指の人気を誇る都は最終組でプレー。多くのギャラリー見守る中、序盤、長いパーパットをしぶとく沈めて耐えていたが、中盤以降、大きく崩れた。

痛恨は１４番パー４。２０メートル弱の距離を４パットでダブルボギーをたたいた。

「守るものはないのに、どこかで守りに入っていたかもしれません。ミスしたくない、という雑念があったかもしれません」と都は厳しい表情で１８ホールを振り返った。

首位から２１位に大きく後退。２２歳は、懸命に前を向く。「きょうは悔しいですけど、気持ちを切り替えます。明日（３１日）頑張ればトップ１０を狙えますので」と自身に言い聞かせるように話した。

最終組は、安田祐香（ＮＥＣ）、尾関彩美悠（あみゆ、ＪＦＥスチール）と同組。いずれも人気選手で大ギャラリーが集結することは必至だ。都が目標に挙げたトップ１０（８位）とは３打差。注目される中、ミヤコレが巻き返しを図る。