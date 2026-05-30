ツインズユニット「AMIAYA」のAYAさんと俳優の三宅亮輔さんが、結婚したことを各々のインスタグラムを通じて発表しました。



【写真を見る】【 結婚 】AYA（AMIAYA）＆三宅亮輔 結婚を発表 モデル・DJ・ブランドクリエイティブディレクターと俳優・京都漬物店経営のマルチカップル誕生





AYAさんは、双子のAMIさんと共にPINKツインズユニット「AMIAYA」で活動。モデル・DJ・アパレルブランド「jouetie」クリエイティブディレクターと、多方面で活躍しています。一方の三宅亮輔さんは、俳優と並行して京都で漬物店を営むという、こちらもマルチな活躍を見せています。





AYAさんも三宅さんも、直筆のメッセージを合わせて投稿。AYAさんは「私事で大変恐縮ですが、この度、三宅亮輔さんと結納を終え、入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と報告し、「どんな時も周りを明るく照らし、変わらぬ安らぎをくれる彼と、人生という旅を共に歩めることに大きな歓びを感じています」と伝えています。







一方の三宅さんは「この度、AYAさんと結婚いたしましたことを謹んでご報告申し上げます」「約十年越しに運命の名の下に巡り合い、縁を深め、この佳き日を迎えることができました」と報告しています。









二人は、婚礼衣装でホテルの廊下を歩く写真を投稿。ブラックのスーツを着こなす三宅さんの傍ら、AYAさんは正面がミニになったウエディングドレスに黒のチューブトップとレザーブーツを合わせる攻めの着こなしで、手を繋いで幸せいっぱいに歩いています。







三宅さんは「いくつ年をとっても、また同じだけ笑い合えるように」AYAさんは「未熟な二人ではございますが、この尊い日々を慈しみ、私たちらしい時間を丁寧に紡いでいけたらと思っております」と、共にこれからに思いを馳せ、関係の方々への感謝を伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】